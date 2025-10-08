Конкурсна комісія сподівається обрати голову Держмитслужби протягом шести місяців

Конкурс з обрання очільника Державної митної служби України (ДМС) триватиме близько шести місяців та складатиметься з 7 основних етапів, повідомив член комісії Олег Тимків.

"Це процес (конкурс - ІФ-У), який потребує належної якості на кожному з його етапів. Ми орієнтуємося на загальну тривалість близько шести місяців, що є цілком розумним терміном з огляду на всі вимоги та процедури, передбачені законодавством", - сказав він під час засідання комісії в середу.

Проте, всі члени комісії під час засідання зазначили, що цей термін орієнтовний і може бути змінений "у зв’язку з факторами, що не залежать від комісії".

Щодо основних етапів, комісія погодила такі: підготовчий (затвердження регламенту роботи, підготовка документів та оприлюднення проєкту регламенту), офіційне оголошення конкурсу, після якого кандидатам надається 30 днів для подачі документів, після чого буде проведена їх перевірка та сформується список допущених претендентів до участі в наступних етапах.

Далі кандидати пройдуть тестування на знання законодавства, антикорупційних норм, загальні здібності та фахову компетенцію. Наступним кроком буде оцінка претендентів на професійний досвід, знання та особисті якості, водночас відбуватимуться спецперевірки, передбачені законом "Про запобігання корупції" та законом "Про очищення влади", орієнтовна тривалість всього процесу 4-5 тижнів.

Останнім пунктом перевірки, який буде стосуватись безпосередньо претендентів, стануть співбесіди, під час яких комісія оцінить доброчесність та професійну компетентність кандидатів. За результатами співбесід визначаються двоє кандидатів, рекомендованих для призначення.

Після цих кроків комісія сформує результати роботи, внесе подання щодо двох обраних кандидатів до Мінфіну.

Отже, сумарно, за оцінками комісії, весь процес обрання очільника органу займе 24-26 тижнів.

"Ми всі усвідомлюємо політичну чутливість цього питання, включаючи те, що призначення нового постійного голови Держмитслужби є одним із структурних маяків меморандума з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Але ми також добре усвідомлюємо важливість результату", - додав Тимків.

Також на засіданні представники бізнес-асоціацій та зацікавлених сторін поділились, чого саме вони очікують від майбутнього очільника Державної митної служби. Зокрема, учасники наголосили на важливості забезпечення незалежності та неупередженості роботи митниці, побудови ефективного діалогу з урядом і бізнесом, а також формування професійної, доброчесної команди. Серед пріоритетів названо боротьбу з контрабандою, прозорість процесів, орієнтацію на результативність та запровадження чітких і вимірюваних KPI.

Від нового керівника митниці очікують стратегічного бачення реформ, інноваційності, цифровізації процедур і наближення до європейських стандартів. Бізнес підкреслив, що митниця має стати сервісом і партнером для підприємців, а не бар’єром, забезпечуючи відкритість до діалогу та довіру. Також було відзначено важливість нульової толерантності до корупції, публічності даних та готовності до постійного зворотного зв’язку з громадськістю.

Як повідомлялося, 17 жовтня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про реформу ДМС. Ним передбачена процедура ротації посадових осіб митних органів, перевірки на доброчесність і моніторинг способу життя, можливість проведення психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа посадових осіб митних органів.

В оновленій на початку липня за результатами восьмого перегляду програмі Міжнародний валютний фонд (МВФ) закликав збільшити зусилля для реформування ДМС та погодився з новою послідовністю процесу, яку запропонувала українська влада, тому переніс призначення керівника органу з червня на грудень 2025 року.

4 серпня 2025 року Кабмін затвердив склад конкурсної комісії з обрання керівника ДМС, до якої ввійшли три представники від України: Андрій Єрашов — керівник аналітичного центру СУП; Дмитро Олійник — голова ради ФРУ; Олег Тимків — директор з розвитку бізнесу, аудиторська фірма "Моор Стівенс". Від міжнародних партнерів до неї увійшли Арунас Адоменас — митний аташе Литви при ЄС, експерт з митної політики та міжнародного співробітництва. Девід Бернстайн — експерт з питань врядування та інституційних реформ, Куніо Мікурія — міжнародний експерт з митної політики, сприяння торгівлі та організаційного лідерства.