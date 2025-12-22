Міносвіти оголосило конкурси на посади ректорів ще 4 університетів

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурси на заміщення посад ректорів ще у чотирьох університетах Дніпра, Одеси, Харкова і Білої Церкви.

Згідно з повідомленнями міністерства, оголошення конкурси на посади ректорів Дніпровського державного аграрно-економічного університету, Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Білоцерківського національного аграрного університету і Національного аерокосмічного університету "Харківський авіаційний інститут".

Зазначається, що у конкурсах можуть брати участь громадяни України, які володіють державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови (вільне володіння державною мовою першого або другого ступеня), мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення на офіційному вебсайті Міносвіти.

Як повідомлялося, 3 вересня Міносвіти скасувало конкурс на заміщення посади ректора Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД) у зв’язку з відсутністю кандидатів, а 1 грудня з тієї ж причини Міносвіти скасувало конкурс на ректора Харківського авіаційного інституту.

У жовтні-грудні Міносвіти оголосило конкурси на заміщення посад ректорів у 14 університетах Одеси, Вінниці, Кропивницького, Харкова, Чернігова, Сум, Житомира і Києва, зокрема: Одеської державної академії будівництва та архітектури, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Національного університету харчових технологій, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Вінницького національного технічного університету, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Центральноукраїнського національного технічного університету, Національного університету "Чернігівська політехніка", Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Сумського державного університету і Поліського національного університету.

У Міносвіти повідомили, що в 2025-2026 роках в Україні пройде близько 60 виборів ректорів.

