13:17 17.12.2025

Комісія з добору очільника ДМС допустила до конкурсу 38 заявників, 4 заявки відхилено

Участь в конкурсі на голову Державної митної служби України (ДМС) братимуть 38 кандидати, чотирьом кандидатам відмовлено в участі в подільших етапах конкурсу, повідомив секретар конкурсної комісії Олег Тимків.

Під час засідання комісії в середу Тимків оголосив кандидатів, що допущені до конкурсу. Серед них: Станіслав Балуєв, Андрій Баранов, Іван Бережнюк, Олександр Бойко, Михайло Буртовий, Тетяна Буряк, Сергій Буяльський, Євген Гармаш, Костянтин Городецький, Руслан Дам'янцов, Віктор Денисовець, Дмитро Забавський, Юрій Занік, Володимир Ільницький, Іван Керезвас, Анатолій Комірний, Ольга Корх, Володимир Кузюра, Владислав Ліпинський, Орест Мандзій, Микола Марченко, Данііл Менщиков, Михайло Мірошніченко, Ілля Ніжніков, Олексій Овсянніков, Лариса Почтова, Ярослав Савченко, Віталій Свідзінський, Марина Світельська, Павло Сич, Любов Соколова, Владислав Суворов, Олександр Федоришин, Олег Хілковський, Олександр Черкунов, Ганна Чорнуцька, Тарас Юрченко та Іван Яромій.

Не допущені до конкурсу Олексій Скриль, Ярослав Серенков, Ігор Кавалер та Артур Станішовський.

За словами секретаря комісії, перевірка документів та заяв кандидатів відбувалась в основному за трьома аспектами: вчасність подання документів (не пізніше 10-го грудня 2025 року), комплектність подання документів та відповідність аплікантів базовим вимогам, передбаченим у Митному кодексі (мінімум 10 років загального стажу та 5 років керівного стажу, наявність вищої юридичної/економічної освіти).

"В трьох випадках апліканти не надали дипломи, які підтверджують у них наявність вищої юридичної або економічної освіти… Ми виявили неточності і сумніви у трьох аплікантів, і ми вважаємо, що нема підстав уже перевести їх з позиції апліканта в категорію уже кандидатів, бо, на нашу думку, на думку комісії, це не відповідає вимогі підтвердження вищої юридичної або економічної освіти", - зауважив Тимків і додав, що комісія керувалась наявним переліком галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої та фахової передвищої освіти, затвердженою постановою Кабміну.

Він додав, що було два випадки, коли апліканти не надали майнову декларацію за 2024 рік, один аплікант не надав належного підтвердження щодо наявності стажу, ще один подав документи з порушенням термінів.

Також Тимків зауважив, що після публікації переліку допущених кандидатів у аплікантів є три дні на подання скарги.

"Ми справді діємо відповідно до Митного кодексу і є низька чітких вимог. Деякі з них настільки суворі, що кільком аплікантам складно було стати кандидатами на цю посаду І ми повинні враховувати усі ці міркування по мірі того, як ми рухаємося у цьому процесі і розглядаємо способи покращення відбору у майбутньому", - наголосив голова комісії Куніо Мікурія під час засідання.

Щодо подальших кроків, то надалі кандидати мають слідкувати за сайтом Кабміну, де буде опубліковано графік локальних тестувань на здібності, де можна набрати 145 балів (мінімальний - 107). Орієнтовно тестування буде проходити всередині січня 2026 року.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=GMY5a4XZNRI

Теги: #конкурс #дмс

