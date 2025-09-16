Інтерфакс-Україна
Економіка
17:38 16.09.2025

Кількість ввезених в Україну електромобілів та їх митна вартість у серпні подвоїлись

1 хв читати
Кількість ввезених в Україну електромобілів та їх митна вартість у серпні подвоїлись

Кількість ввезених електроавтомобілів на територію України подвоїлась у серпні, порівняно з серпнем 2024, та склада 9274 автівки, повідомляє Державна митна служба України (ДМС) у вівторок.

"1997 імпортованих електромобілів були новими, ще 7277 – завезені з вторинного ринку. Це демонструє стабільний попит як на більш дешеві автомобілі, що вже були у використанні, так і на нові електрокари з нульовим пробігом", - зазначає ДМС в Телеграм-каналі.

Щодо митної вартості імпортованих електромобілів, то вона склала майже 8,1 млрд грн, у серпні 2024 року цей показник був більш ніж вдвічі менший - на рівні 3,8 млрд грн. При імпорті цих авто у минулому місяці дербюджет отримав 31,9 млн грн  (у серпні 2024 року - 12,6 млн грн).

Наголошується, що обсяг наданих пільг зі сплати митних платежів при імпорті електромобілів у серпні року становив понад 1,6 млрд грн, що більш ніж удвічі перевищує показник у серпні минулого року (0,78 млрд грн).

 

Теги: #електромобілі #дмс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:19 08.09.2025
"Укрнафта" і "ТОКА" відкрили першу спільну зарядну станцію для електромобілів у Хмельницькому

"Укрнафта" і "ТОКА" відкрили першу спільну зарядну станцію для електромобілів у Хмельницькому

17:16 26.08.2025
ДМС перейменувала Дніпровську та Миколаївську митниці на Південно-Східну та Південну

ДМС перейменувала Дніпровську та Миколаївську митниці на Південно-Східну та Південну

19:31 06.08.2025
Призначення глави ДМС за конкурсом гарантує безперервність реформ і її модернізацію за стандартами ЄС

Призначення глави ДМС за конкурсом гарантує безперервність реформ і її модернізацію за стандартами ЄС

17:47 04.08.2025
Очільника Енергетичної митниці Комара тимчасово усунено від виконання обов’язків на час розслідування

Очільника Енергетичної митниці Комара тимчасово усунено від виконання обов’язків на час розслідування

15:35 31.07.2025
ДМС, Нацпол та Генпрокуратура викрили ще трьох учасників схеми фальсифікованих агрохімікатів

ДМС, Нацпол та Генпрокуратура викрили ще трьох учасників схеми фальсифікованих агрохімікатів

10:58 15.07.2025
Держмитслужба викрила схеми ввезення кількох тисяч авто під виглядом гумдопомоги

Держмитслужба викрила схеми ввезення кількох тисяч авто під виглядом гумдопомоги

11:06 08.07.2025
Продажі електромобілів в Україні в першому півріччі зросли на 30%

Продажі електромобілів в Україні в першому півріччі зросли на 30%

11:11 01.07.2025
МВФ закликав до посилення митної реформи та відтермінував призначення керівника Держмитслужби до грудня 2025

МВФ закликав до посилення митної реформи та відтермінував призначення керівника Держмитслужби до грудня 2025

20:09 26.06.2025
Кількість виявлених фактів незаконного переправлення наркотичних засобів за 5міс.-2025 зросла в зросла в 1,2 рази - ДМС

Кількість виявлених фактів незаконного переправлення наркотичних засобів за 5міс.-2025 зросла в зросла в 1,2 рази - ДМС

14:02 24.06.2025
Раді пропонують продовжити пільги на ввезення в Україну електромобілів на період воєнного стану та на рік після

Раді пропонують продовжити пільги на ввезення в Україну електромобілів на період воєнного стану та на рік після

ВАЖЛИВЕ

Проєкт держбюджету-2026 передбачає збільшення на 51,5% фінансування Мінветеранів

Міністр фінансів України оцінює дефіцит фінансування на 2026р у EUR16 млрд

"Метінвест" завершив I півріччя зі збитком $58 млн, EBITDA знизилось на 49%

МХП у II кв.-2025 збільшила чистий прибуток на 48%

Інфляція сповільнюється третій місяць поспіль та в серпні становила 13,2%, що швидше за прогноз, - НБУ

ОСТАННЄ

Концесія порту "Чорноморськ" зацікавила понад 40 міжнародних портових операторів та інвесторів – Мінрозвитку

Проєкт держбюджету-2026 передбачає 7 млрд грн на держпрограму "єВідновлення"

Кабмін виділив 630 млн грн на захист підстанцій "Запоріжжяобленерго" - Свириденко

Проєкт держбюджету-2026 передбачає збільшення фінансування Мінкультури на 41,9%

Перший магазин Worldbox в Україні відкривається в ізмаїльському ТЦ Pokrovsky

Проєкт держбюджету-2026 передбачає збільшення на 51,5% фінансування Мінветеранів

Проєкт держбюджету-2026 передбачає збільшення на 10,7% фінансування Мінспорту

Тарифи на передачу е/е у 2026-2027рр зростатимуть за базовим сценарієм на 4-7% на рік при прибутковій діяльності "Укренерго" – Мінфін

ПриватБанк виставить на продаж стадіон "Металург" та тренувальну базу у Дніпрі

Проєкт держбюджету-2026 передбачає збільшення на 63,9% фінансування УКФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА