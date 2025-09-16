Кількість ввезених в Україну електромобілів та їх митна вартість у серпні подвоїлись

Кількість ввезених електроавтомобілів на територію України подвоїлась у серпні, порівняно з серпнем 2024, та склада 9274 автівки, повідомляє Державна митна служба України (ДМС) у вівторок.

"1997 імпортованих електромобілів були новими, ще 7277 – завезені з вторинного ринку. Це демонструє стабільний попит як на більш дешеві автомобілі, що вже були у використанні, так і на нові електрокари з нульовим пробігом", - зазначає ДМС в Телеграм-каналі.

Щодо митної вартості імпортованих електромобілів, то вона склала майже 8,1 млрд грн, у серпні 2024 року цей показник був більш ніж вдвічі менший - на рівні 3,8 млрд грн. При імпорті цих авто у минулому місяці дербюджет отримав 31,9 млн грн (у серпні 2024 року - 12,6 млн грн).

Наголошується, що обсяг наданих пільг зі сплати митних платежів при імпорті електромобілів у серпні року становив понад 1,6 млрд грн, що більш ніж удвічі перевищує показник у серпні минулого року (0,78 млрд грн).