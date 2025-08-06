Призначення глави ДМС за конкурсом гарантує безперервність реформ і її модернізацію за стандартами ЄС

Призначення нового очільника Державної митної служби України (ДМС) за результатами конкурсу має забезпечити безперервність започаткованих реформ та стати імпульсом для подальшої модернізації української митниці відповідно до стандартів ЄС, вважає ДПС.

"Повноцінна реалізація положень реформування органу створює підґрунтя для призначення керівника, здатного продовжити процес послідовної трансформації української митниці, що забезпечить подальше перезавантаження", - прокоментувала вона агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на питання щодо початку конкурсного відбору на посаду голови служби.

ДМС наголосила, що організація відкритого та прозорого конкурсного відбору на посаду її очільника здійснюється конкурсною комісією, склад якої затвердив Кабінет Міністрів цього тижня. При тому, за оцінкою Єврокомісії, попри триваючу повномасштабну війну РФ проти України, серйозні проблеми з кадровим забезпеченням та бюджетні обмеження досягнутий Україною за останні два роки прогрес у реалізації митної реформи "є дуже вражаючим".

В Держмитслужбі також зазначили, що одним із пріоритетних напрямів подальшого реформування визначено надання ДМС статусу правоохоронного органу як важливої передумови для повноцінної інтеграції України в європейський митний простір. Це своєю чергою надасть митникам нові можливості для ефективної боротьби з контрабандою, водночас накладаючи на них значно більшу відповідальність. Саме тому надзвичайно важливо не лише зберегти вже досягнутий прогрес, а й адаптуватися до нових викликів, пояснює Держмитслужба.

Як повідомлялося, 17 жовтня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про реформу Держмитслужби. Ним передбачена процедура ротації посадових осіб митних органів, перевірки на доброчесність і моніторинг способу життя, можливість проведення психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа посадових осіб митних органів.

4 серпня 2025 року Кабмін затвердив склад конкурсної комісії з обрання керівника ДМС, до якої ввійшли три представники від України: Андрій Єрашов — керівник аналітичного центру СУП; Дмитро Олійник — голова ради ФРУ; Олег Тимків — директор з розвитку бізнесу, аудиторська фірма "Моор Стівенс". Від міжнародних партнерів до неї увійшли Арунас Адоменас — митний аташе Литви при ЄС, експерт з митної політики та міжнародного співробітництва. Девід Бернстайн — експерт з питань врядування та інституційних реформ, Куніо Мікурія — міжнародний експерт з митної політики, сприяння торгівлі та організаційного лідерства.