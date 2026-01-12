Ректор НАОМА Олександр Цугорка: "Без народної традиції сучасне мистецтво не може існувати"

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Бліцінтерв'ю ректора Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури Олександра Цугорки агентству "Інтерфакс-Україна"

Автор: Ольга Левкун

Національний конкурс народного мистецтва “Поліська Казка” має на меті не лише виявлення та підтримку молодих талантів, а й формування української ідентичності в умовах війни та боротьби за незалежність, вважає Олександр Цугорка, ректор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, мистецтвознавець, заслужений діяч мистецтв України.

“Навіть найсучасніше мистецтво не може існувати без народної традиції, адже саме вона формує нашу ідентичність і є фундаментом для створення справжньої сучасної культури”, — зазначив Цугорка.

— Яку головну роль закладено в Національний конкурс народного мистецтва “Поліська Казка”?

— Головна мета конкурсу — це виявлення талантів і підтримка молодих митців. Але не менш важливою є його ідентифікаційна функція. Особливо зараз, у час війни, спротиву українського народу та боротьби за незалежність, конкурс працює на формування української ідентичності через мистецтво.

— Що для вас є принципово важливішим у цьому конкурсі: збереження традицій чи їх сучасне прочитання?

— Я хочу одразу уточнити: я більше художник, ніж мистецтвознавець. Так, я кандидат мистецтвознавства, але моє мислення і мій шлях — це шлях художника.

Для мене важливий баланс. Народна традиція має бути фундаментом, але вона не повинна бути музейним експонатом. Вона має жити в сучасному прочитанні.

Я добре пам’ятаю власний досвід. Ще студентом першого курсу я брав участь у конкурсах, зокрема в міжнародному конкурсі, який організовувала українська діаспора у США. Перемога в ньому стала для мене підтвердженням правильності обраного шляху — шляху українського мистецтва. Я переконаний, що для учасників “Поліської Казки” цей конкурс може мати таке ж значення.

— Чи переглядали ви вже конкурсні роботи та чи маєте серед них фаворитів?

— Повноцінного перегляду ще не було, оскільки подача робіт триває. Фаворитів наразі немає і бути не може — рішення ухвалюватиме професійна комісія після того, як буде представлений увесь спектр робіт.

Водночас можу сказати, що ті роботи, які я бачив, є дуже цікавими. Серед них багато глибоких зразків народного мистецтва. Особливо тішить, що молоді художники активно звертаються до українських традиційних образів, символів та характерних візуальних кодів.

— Чого б ви хотіли, щоб цей конкурс змінив у професійному середовищі?

— Хотілося б змінити ставлення до народного мистецтва. Потрібно усвідомити: навіть сучасне мистецтво не може існувати без народних традицій. Саме вони, створені тисячоліттями на нашій землі, формують нашу ідентичність. І лише цей фундамент дає право говорити про справжнє сучасне мистецтво.

— Як ви долучилися до цього проєкту і хто забезпечує його підтримку?

— Інвесторами конкурсу опікується українська платформа “Поліська Казка”.

Місія Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури полягає у формуванні професійних критеріїв відбору, роботі з журі та підтримці молодих митців у їхньому професійному становленні.

— Як формувалося журі конкурсу?

— Журі формувалося спільно. Ми аналізували культурну ситуацію в Україні й залучали тих діячів культури, чия діяльність безпосередньо пов’язана з українською традицією та відповідальністю за культурні смисли.

— Якою ви бачите кількість учасників у майбутньому?

— Хотілося б, щоб учасників було якомога більше. В ідеалі — щоб кожен українець відчував потребу долучатися до таких конкурсів. Чим більше людей буде включено в культурні процеси, тим міцнішою буде наша держава в майбутньому.

Національний конкурс народного мистецтва “Поліська Казка” спрямований на підтримку молодих митців, популяризацію українських народних традицій та їхнє сучасне осмислення.

НАОМА бере участь у проєкті як експертна інституція, що відповідає за професійні стандарти оцінювання.