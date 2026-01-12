Конкурс "Поліська Казка" поєднує спадщину Марії Приймаченко із сучасним мистецтвом

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Національний конкурс народного мистецтва "Поліська Казка" розглядається його учасниками як платформа підтримки молодих митців, збереження народної традиції та формування української культурної ідентичності в умовах війни, заявили учасники пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

Засновниця всеукраїнської культурної платформи "Поліська Казка" Маргарита Бондарєва повідомила, що конкурс на старті зібрав близько 100 учасників і понад 150 робіт з різних регіонів України, а також від українців, які проживають за кордоном. За її словами, організатори планують проводити конкурс на щорічній основі та поступово розширювати його формат. Вікова категорія учасників становить 16–30 років. Конкурс передбачає дві основні категорії — професійну (студенти мистецьких закладів) та аматорську.

Фінансова модель конкурсу включає щомісячні стипендії протягом року.

У професійній категорії розмір виплат становить:

25 тис. грн на місяць — за перше місце,



— за перше місце, 20 тис. грн — за друге місце,



— за друге місце, 15 тис. грн — за третє місце.



В аматорській категорії передбачено одну стипендію у розмірі 25 тис. грн на місяць.

Загальний обсяг фінансової підтримки переможців протягом року, за попередніми розрахунками організаторів, становитиме понад 1,2 млн грн.

Відбір переможців здійснюватиметься професійним журі, а також із залученням народного голосування.

“Для нас це спосіб дати народному мистецтву сучасне звучання і водночас підтримати молодих авторів, які тільки формують свій професійний шлях”, — зазначила Бондарєва.

Генеральний директор Національного музею народної архітектури та побуту України Оксана Повякель звернула увагу на роль спадщини Марії Приймаченко, яка народилася 117 років тому і зробила українське народне мистецтво впізнаваним у світі. Вона повідомила, що музей зберігає одну з найбільших колекцій творів Приймаченко, сформовану безпосередньо з робіт, придбаних у художниці або подарованих нею особисто.

“Її образи й сьогодні працюють як джерело натхнення — не лише для художників, а й для дизайнерів, митців інших напрямів. Саме тому продовження традиції, а не лише її збереження, є ключовим”, — сказала Повякель.

Ректор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури Олександр Цугорка наголосив, що сучасне мистецтво не може існувати без опори на народну традицію. За його словами, конкурс виконує не лише мистецьку, а й ідентифікаційну функцію, особливо в умовах повномасштабної війни.

“Народна традиція — це фундамент. Вона має жити в сучасному прочитанні, а не залишатися музейним експонатом”, — зазначив Цугорко, додавши, що остаточний відбір переможців здійснюватиме професійна комісія після завершення прийому робіт.

Режисер, народний артист України Олесь Санін підкреслив, що конкурс не є альтернативою академічній освіті й не впливає безпосередньо на вступ до мистецьких закладів. Водночас, за його словами, матеріальна підтримка в межах конкурсу дозволяє молодим художникам протягом року зосередитися на творчості та підготовці до професійного зростання.

“Це, передусім, підтримка — і фінансова, і психологічна — яка допомагає молодій людині утвердитися у виборі творчого шляху”, — сказав Санін.

Режисер, заслужений діяч мистецтв України Ахтем Сеітаблаєв назвав конкурс прикладом державотворчого культурного процесу. За його словами, культура є базисом існування нації, яка навіть у період війни продовжує створювати, а не руйнувати.

“Такі проєкти є важливим сигналом і для міжнародної аудиторії — вони показують, що в Україні зберігається й розвивається культурне життя, об’єднане спільними цінностями”, — зазначив Сеітаблаєв.

Національний конкурс народного мистецтва "Поліська Казка" започаткований у 2025 році як всеукраїнська платформа підтримки молодих митців. Проєкт передбачає щорічне проведення конкурсу, роботу професійного журі та надання фінансової підтримки переможцям.