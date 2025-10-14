Посадовці міграційної служби на Івано-Франківщині вимагали гроші в іноземців за продовження строку перебування в Україні

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння керівництва Державної міграційної служби (ДМС) затримали та повідомили про підозру начальнику одного з відділів Західного міжрегіонального управління ДМС в Івано-Франківську та його підлеглому, які організували схему вимагання грошей у іноземців.

"Упродовж серпня — жовтня 2025 року фігуранти вимагали у 8 іноземців $5,5 тис. за рішення щодо продовження їм строку перебування на території України. Фактично вони встигли отримати $3,8 тис.", - йдеться в повідомленні ДБР в телеграм-каналі у вівторок.

У відомстві зазначають, що зловмисники також залучили до оборудки перекладача, який отримував та передавав частину неправомірної вигоди "за послуги" міграційників. Іншу частину "клієнти" оплачували особисто посадовцями.

За інформацією Бюро, правоохоронці затримали одного з учасників схеми під час робочого дня у залі гральних автоматів, де він проводив час замість виконання своїх службових обов'язків.

Під час обшуків у службових приміщеннях ДМС, за місцями проживання фігурантів та в офісі перекладача вилучено документи, мобільні телефони та гроші.

Трьом особам повідомлено про підозру: начальнику відділу та його підлеглому — за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою); перекладачу — за пособництво в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 та ч. 5 ст. 27 КК України).

Всім фігурантам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Подано клопотання про накладення арешту на вилучене й особисте майно підозрюваних.

Досудове розслідування триває. Перевіряються інші можливі факти вимагання коштів працівниками цього ж державного органу.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.