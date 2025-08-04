Очільника Енергетичної митниці Комара тимчасово усунено від виконання обов’язків на час розслідування

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Керівництво Державної митної служби України (ДМС) усунуло від виконання обов’язків очільника Енергетичної митниці Анатолія Комара на час службового розслідування.

"Держмитслужбою прийнято рішення про відкриття дисциплінарного провадження стосовно Анатолія Комара з відстороненням його від виконання посадових обов’язків", - йдеться в телеграм-каналі відомства в понеділок.

Наголошується, що на виконання доручення керівництва держави щодо перевірки фактів, викладених, зокрема, у журналістських розслідуваннях стосовно начальника Енергетичної митниці ДМС разом з Мінфіном із залученням Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) та правоохоронних органів проводиться відповідна перевірка.

Згідно з повідомленням Мінфіну у Facebook в понеділок, міністр Сергій Марченко доручив виконувати обов'язки голови ДМС Сергію Звягінцеву.

Такі рішення пов’язані з фактами, викладеними в журналістському розслідуванні "Радіо Свобода", в якому йдеться, що керівник Енергомитниці пов’язаний з паливним холдингом, підозрюваним у мільярдних збитках бюджету та імпорті з РФ.

Зазначається, що подальше рішення щодо перебування Комара на посаді буде ухвалено за підсумками розслідування НАЗК та правоохоронних органів.

Як повідомлялось, зранку 4 серпня премʼєр-міністр України Юлія Свириденко доручила профільним відомствам перевірити факти, викладені у журналістських розслідуваннях про очільника Енергетичної митниці Комара.