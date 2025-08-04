Очільника Енергетичної митниці Комара тимчасово усунено від виконання обов’язків на час розслідування
Керівництво Державної митної служби України (ДМС) усунуло від виконання обов’язків очільника Енергетичної митниці Анатолія Комара на час службового розслідування.
"Держмитслужбою прийнято рішення про відкриття дисциплінарного провадження стосовно Анатолія Комара з відстороненням його від виконання посадових обов’язків", - йдеться в телеграм-каналі відомства в понеділок.
Наголошується, що на виконання доручення керівництва держави щодо перевірки фактів, викладених, зокрема, у журналістських розслідуваннях стосовно начальника Енергетичної митниці ДМС разом з Мінфіном із залученням Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) та правоохоронних органів проводиться відповідна перевірка.
Згідно з повідомленням Мінфіну у Facebook в понеділок, міністр Сергій Марченко доручив виконувати обов'язки голови ДМС Сергію Звягінцеву.
Такі рішення пов’язані з фактами, викладеними в журналістському розслідуванні "Радіо Свобода", в якому йдеться, що керівник Енергомитниці пов’язаний з паливним холдингом, підозрюваним у мільярдних збитках бюджету та імпорті з РФ.
Зазначається, що подальше рішення щодо перебування Комара на посаді буде ухвалено за підсумками розслідування НАЗК та правоохоронних органів.
Як повідомлялось, зранку 4 серпня премʼєр-міністр України Юлія Свириденко доручила профільним відомствам перевірити факти, викладені у журналістських розслідуваннях про очільника Енергетичної митниці Комара.