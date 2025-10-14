Труханов заявив, що продовжить виконувати повноваження мера до ухвалення міськрадою відповідного рішення

Міський голова Одеси Генадій Труханов заявив, що планує продовжувати виконання своїх повноважень.

"У разі позбавлення громадянства України повноваження міського голови припиняються з моменту ухвалення міською радою рішення, яким прийнято до відома цей факт. Так визначає частина 11 статті 79 Закону України про місцеве самоврядування в Україні. До цього моменту я продовжуватиму виконувати свої повноваження як обраний громадою міський голова", - написав Труханов в телеграм-каналі у вівторок.

Він також прокоментував рішення президента, назвавши інформацію про наявність у нього російського громадянства "спекуляцією".

"Усі спекуляції з приводу мого нібито російського громадянства обумовлені тим, що громадяни колишнього Радянського Союзу автоматично набували громадянства російської федерації за певних обставин. Однак таких обставин у мене не було", - написав Труханов.

Він заявив, що постійно проживав на території України, ніколи не був зареєстрований на території рф, не значився в облікових даних громадян рф та навіть не мав підстав для автоматичного набуття громадянства як військовослужбовець, оскільки звільнився з лав Збройних сил СНД 15 січня 1992 року, а закон щодо автоматичного визнання громадянином рф набув чинності 6 лютого 1992 року.

Труханов також підтвердив, що планує оскаржувати рішення в судах.

"Рішення про позбавлення мене громадянства України я буду оскаржувати у Верховному Суді. І, якщо цього буде замало, то у Європейському суді з прав людини", - написав він.

Як повідомлялося, раніше у вівторок петиція щодо припинення громадянства України Одеського міського голови Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті Зеленського 13 жовтня, набрала вже понад 27 тисяч голосів, що більше, ніж необхідні для її розгляду головою держави 25 тисяч. У ній також стверджується, що деякі матеріали журналістських нібито містять дані про наявність у мера Одеси паспорта громадянина РФ, є відсилання до відстоювання мером Одеси "вигідних державі-агресору наративів", а також на трагедію 30 вересня, коли внаслідок зливи у місті загинули люди.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 14 жовтня, підписав укази про позбавлення громадянства України Труханова, а також народного депутата Верховної Ради IV-VII скликань Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна.

"Позбавити українського громадянства Геннадія Труханова, міського голову Одеси, Олега Царьова, колишнього народного депутата від ОПЗЖ, та танцівника балету Сергія Полуніна – відповідні укази підписані президентом Зеленським. Про це повідомило наше джерело у державній владі. Отримані підтвердження щодо російського громадянства у них, тому логічно таке рішення, додало наше джерело", - сказала ведуча телемарафону.