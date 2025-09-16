Інтерфакс-Україна
08:53 16.09.2025

Кабмін поклав на Укрдержархів повноваження з міжгалузевої координації збереження документальних свідчень про війну

Кабінет міністрів поклав на Державну архівну службу України повноваження з міжгалузевої координації з питань збереження документальних свідчень про події повномасштабної збройної агресії.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в понеділок.

Зокрема, внесено зміни до положення про Державну архівну службу України з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства.

Так, на Укрдержархів покладено повноваження щодо: міжгалузевої координації з питань збереження документальних свідчень про події повномасштабної збройної агресії; видачі субʼєктам господарювання приписів про усунення порушень вимог законодавства у сфері страхового фонду документації України; прийняття для проставлення апостиля офіційних документів, що видаються державними архівними установами, та їх видачі з проставленим апостилем; цифрової трансформації архівної справи та діловодства; забезпечення функціонування внутрішнього контролю і здійснення внутрішнього аудиту в апараті Укрдержархіву та установах, що належать до сфери його управління.

 

