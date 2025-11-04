Ексмер Одеси Труханов оскаржив домашній арешт в апеляційному суді

Колишній міський голова Одеси Генадій Труханов оскаржив рішення суду про застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на адвоката Олександра Лисака.

"Коли відбудеться засідання, Апеляційний суд дату ще не призначив", - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося раніше з посиланням на прокуратуру та поліцію, дев’ятьом фігурантам, серед яких колишній мер Одеси Труханов, його заступники та посадовці міськради, повідомили про підозру у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей під час негоди 30 вересня.

Серед тих, хто отримав підозри - директор, начальник та головні інженери структурного підрозділу комунального підприємства. Їм загрожує до восьми років ув'язнення.

На підставі зібраних доказів 9 фігурантам – Труханову, двом його заступникам, посадовцям міськради, а також представникам комунального підприємства повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 367 (Службова недбалість, що спричинила загибель людини) Кримінального кодексу України.

Повідомлялося, що поліцейські провели понад 25 обшуків в адміністративних будівлях та за місцями проживання підозрюваних. Під час заходів вилучили документацію, компʼютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи.

31 жовтня Печерський райсуд Києва підтримав позицію сторони обвинувачення та обрав Труханову запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 28 грудня у справі про службову недбалість.

Інших вісьмох підозрюваних у справі відправили під домашній арешт або під варту.