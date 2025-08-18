Уряд планує розширити повноваження МЗС для координації санкційної політики – проєкт програми дій уряду

Уряд планує до кінця 2025 року розширити повноваження Міністерства закордонних справ для координації санкційної політики, йдеться у проєкті Програми дій уряду, яка оприлюднена у понеділок.

"До 31 грудня 2025 р. ухвалено зміни до законодавства, які розширюють повноваження МЗС для координації санкційної політики", - йдеться у критеріях досягнення за 2025 рік.

Також до кінця цього року заплановано запровадження нових спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів та прискорення синхронізації з санкційними пакетами ключових партнерів щодо агресії РФ.

Окрім того, очікується схвалення нових рішень Генеральної Асамблеї ООН, керівних органів установ системи ООН та інших міжнародних організацій, спрямованих на протидію агресії РФ та подолання спричинених нею негативних наслідків для України.

До кінця 2026 року планується запуск регулярного оновлення санкцій в рамках синхронізації з партнерами.