Інтерфакс-Україна
Події
06:15 19.12.2025

Європейські лідери змогли досягти прийнятного результату - Кислиця

1 хв читати

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця схвально відгукнувся про рішення виділити Україні фінансування, ухвалене на засіданні Європейської ради. Відгук Кислиця розмістив на X у п'ятницю вранці.

"Дійсно, є моменти, коли слід пам'ятати, що "досконале є ворогом хорошого". Для європейських лідерів це була довга ніч, але вони змогли досягти прийнятного результату. 105 млрд доларів США підтримки, необхідної Україні для продовження захисту Європи, обороняючи власну країну", - написав Кислиця на X.

Джерело: https://x.com/SergiyKyslytsya/status/2001851512155443216?s=20

Теги: #кредит #реакція #єс #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:38 19.12.2025
Чехія, Угорщина та Словаччина не будуть задіяні у виконанні рішення саміту ЄС щодо надання Україні EUR 90 млрд кредиту за рахунок бюджету ЄС

Чехія, Угорщина та Словаччина не будуть задіяні у виконанні рішення саміту ЄС щодо надання Україні EUR 90 млрд кредиту за рахунок бюджету ЄС

05:22 19.12.2025
Лідери ЄС засудили підтримку війни РФ третіми країнами

Лідери ЄС засудили підтримку війни РФ третіми країнами

05:20 19.12.2025
ЄС буде посилювати тиск на РФ, 20-й пакет санкцій буде прийнятий на початку 2026 року – висновки саміту ЄС

ЄС буде посилювати тиск на РФ, 20-й пакет санкцій буде прийнятий на початку 2026 року – висновки саміту ЄС

05:16 19.12.2025
Держави-члени ЄС мають активізувати військову підтримку України – висновки саміту ЄС

Держави-члени ЄС мають активізувати військову підтримку України – висновки саміту ЄС

05:15 19.12.2025
ЄС готовий зробити свій внесок в гарантії безпеки для України – висновки саміту ЄС

ЄС готовий зробити свій внесок в гарантії безпеки для України – висновки саміту ЄС

05:12 19.12.2025
Лідери ЄС знову підтвердили непохитну підтримку України – висновки саміту ЄС

Лідери ЄС знову підтвердили непохитну підтримку України – висновки саміту ЄС

04:56 19.12.2025
Фон дер Ляєн: подібно до репараційного кредиту, Україна поверне кредит тільки тоді, коли РФ виплатить репарації

Фон дер Ляєн: подібно до репараційного кредиту, Україна поверне кредит тільки тоді, коли РФ виплатить репарації

04:43 19.12.2025
Кошта: Україна отримає позику, підкріплену бюджетом ЄС, в розмірі EUR 90 млрд, яку вона поверне тільки після виплат репарацій РФ

Кошта: Україна отримає позику, підкріплену бюджетом ЄС, в розмірі EUR 90 млрд, яку вона поверне тільки після виплат репарацій РФ

04:34 19.12.2025
Мерц: Україна отримає позику від ЄС в розмірі EUR 90 млрд, яку вона поверне тільки тоді, коли РФ виплатить репарації

Мерц: Україна отримає позику від ЄС в розмірі EUR 90 млрд, яку вона поверне тільки тоді, коли РФ виплатить репарації

04:03 19.12.2025
Кошта: є угода про фінпідтримку України на 2026-2027рр

Кошта: є угода про фінпідтримку України на 2026-2027рр

ВАЖЛИВЕ

Фон дер Ляєн: подібно до репараційного кредиту, Україна поверне кредит тільки тоді, коли РФ виплатить репарації

Кошта: Україна отримає позику, підкріплену бюджетом ЄС, в розмірі EUR 90 млрд, яку вона поверне тільки після виплат репарацій РФ

Мерц: Україна отримає позику від ЄС в розмірі EUR 90 млрд, яку вона поверне тільки тоді, коли РФ виплатить репарації

Кошта: є угода про фінпідтримку України на 2026-2027рр

Зеленський: Діалог зі США непростий, я хотів би щоб вони вжили більше кроків для тиску на РФ

ОСТАННЄ

19 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Окупанти втратили впродовж доби 1220 військовослужбовців - Генштаб

Китайські власники мережі TikTok продали її американський сегмент – ЗМІ

Доброволець, який воював на боці України засуджений у Швейцарії до умовного терміну ув'язнення – ЗМІ

Одна людина постраждала внаслідок ворожої атаки на Одесу – МВА

Сибіга привітав ухвалення резолюції Генасамблеї ООН щодо дотримання РФ прав людини на окупованих територіях

Ворог просунувся поблизу Дронівки, Никанорівки, Паньківки та у Гуляйполі - DeepState

Одна людина загинула, пʼятеро постраждали внаслідок авіаудару по Благодатівці Харківської області - прокуратура

В Україні пройшов Jazz Bez XXV

Трамп заявив, що сподівається на швидку реакцію України щодо мирної угоди

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА