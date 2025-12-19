Європейські лідери змогли досягти прийнятного результату - Кислиця

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця схвально відгукнувся про рішення виділити Україні фінансування, ухвалене на засіданні Європейської ради. Відгук Кислиця розмістив на X у п'ятницю вранці.

"Дійсно, є моменти, коли слід пам'ятати, що "досконале є ворогом хорошого". Для європейських лідерів це була довга ніч, але вони змогли досягти прийнятного результату. 105 млрд доларів США підтримки, необхідної Україні для продовження захисту Європи, обороняючи власну країну", - написав Кислиця на X.

Джерело: https://x.com/SergiyKyslytsya/status/2001851512155443216?s=20