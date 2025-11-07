ВАКС збільшив заставу Труханову до 42 млн грн по "справі Галантерника", але відмовив у взятті ексмера під варту

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) збільшив розмір застави, визначений для обвинуваченого колишнього мера м. Одеса з 30 до 42 млн гривень, але відмовив у задоволенні клопотання про взяття під варту.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) в телеграм-каналі в п'ятницю.

Йдеться про запобіжний захід ексмеру по справі одеського бізнесмена Володимира Галантерника, якого обвинувачують в земельних махінаціях разом з Трухановим. Справа наразі слухається у ВАКС.

"07 листопада 2025 року колегія суддів ВАКС частково задовольнила клопотання прокурора САП та змінила запобіжний захід колишньому меру м. Одеси, який обвинувачується в участі у злочинній організації та незаконному заволодінні землею територіальної громади Одеси", - йдеться в повідомленні САП.

Так, згідно з повідомленням, суд збільшив розмір застави, визначений для обвинуваченого, з 30 до 42 млн гривень, але відмовив у задоволенні клопотання про взяття особи під варту.

В САП нагадують, що в межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2016–2019 років члени злочинної організації розробили схему протиправної передачі земельних ділянок для їх подальшої забудови.

"Так, земельні ділянки територіальної громади Одеси передавались в оренду в обхід конкурсу виключно наперед узгодженим товариствам-забудовникам. Забудовники сплачували кошти або передавали майно (квартири, нежитлові приміщення) зловмисникам, які через підконтрольних осіб в Одеській міській раді забезпечували ухвалення відповідного рішення на передачу в оренду зазначених ділянок", - зазначають в антикорупційній прокуратурі.

Загальний розмір завданої шкоди згідно з результатами експертизи становить 689 млн грн. Крім того, встановлено факти легалізації коштів, отриманих злочинною організацією від вчинення інших кримінальних правопорушень.

Як повідомлялося раніше, 31 жовтня Печерський райсуд Києва обрав колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 28 грудня у справі про службову недбалість.

Колишній міський голова Одеси заявив, що підозра у службовій недбалості, оголошена йому після загибелі дев’яти людей під час негоди 30 вересня, стала для нього "несподіванкою", оскільки міська рада "працювала по хвилинах" і попереджала населення про зливу.

Правоохоронці повідомили про підозру у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей під час негоди 30 вересня, дев’ятьом фігурантам, серед яких колишній мер Одеси Труханов, його заступники та посадовці міськради.