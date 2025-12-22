Екс-в.о. директорку держпідприємства НААН засуджено на 9 років позбавлення волі за заволодіння 17 млн грн

Вищий антикоррупційний суд (ВАКС) визнав винуватою колишню виконувачку обов’язків директора одного з державних підприємств Інституту сільського господарства Степу Національної академії аграрних наук України в заволодінні майже 17 млн грн на постачанні органічної добавки та її нібито внесення на поля державного підприємства, повідомила пресслужба ВАКС.

Вироком суду особу визнано винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, та призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 9 років з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, строком на три роки, з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна, - зазначається в повідомленні.

Вирок суду набере законної сили через 30 днів з дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку. Зважаючи на те, що місцеперебування колишньої виконувачки обов’язків директора не встановлено, стосовно неї здійснювалося спеціальне судове провадження "in absentia".

ВАКС нагадав, що раніше було винесено обвинувальні вироки її спільникам, зокрема, керівнику одного зі структурних підрозділів цього державного підприємства та директору приватного товариства.