Інтерфакс-Україна
Події
16:31 22.12.2025

Екс-в.о. директорку держпідприємства НААН засуджено на 9 років позбавлення волі за заволодіння 17 млн грн

1 хв читати
Екс-в.о. директорку держпідприємства НААН засуджено на 9 років позбавлення волі за заволодіння 17 млн грн

Вищий антикоррупційний суд (ВАКС) визнав винуватою колишню виконувачку обов’язків директора одного з державних підприємств Інституту сільського господарства Степу Національної академії аграрних наук України в заволодінні майже 17 млн грн на постачанні органічної добавки та її нібито внесення на поля державного підприємства, повідомила пресслужба ВАКС.

Вироком суду особу визнано винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, та призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 9 років з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, строком на три роки, з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна, - зазначається в повідомленні.

Вирок суду набере законної сили через 30 днів з дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку. Зважаючи на те, що місцеперебування колишньої виконувачки обов’язків директора не встановлено, стосовно неї здійснювалося спеціальне судове провадження "in absentia".

ВАКС нагадав, що раніше було винесено обвинувальні вироки її спільникам, зокрема, керівнику одного зі структурних підрозділів цього державного підприємства та директору приватного товариства.

Теги: #вакс #засудження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:43 18.12.2025
Апеляція ВАКС збільшила заставу до 4 млн грн судді із Закарпаття, підозрюваного в отриманні хабаря, який він називав "конфетками"

Апеляція ВАКС збільшила заставу до 4 млн грн судді із Закарпаття, підозрюваного в отриманні хабаря, який він називав "конфетками"

15:40 17.12.2025
Процесуальні обов’язки Чернишову продовжено на два місяці

Процесуальні обов’язки Чернишову продовжено на два місяці

16:25 07.12.2025
ВАКС обрав запобіжний захід спільнику народної депутатки, яку підозрюють у хабарі $250 тис.

ВАКС обрав запобіжний захід спільнику народної депутатки, яку підозрюють у хабарі $250 тис.

12:17 04.12.2025
САП вимагає визнати необґрунтованими активи судді Києво-Святошинського райсуду Київщини

САП вимагає визнати необґрунтованими активи судді Києво-Святошинського райсуду Київщини

23:28 14.11.2025
Гутерреш засудив атаки РФ на цивільних та цивільну інфраструктуру в Україні

Гутерреш засудив атаки РФ на цивільних та цивільну інфраструктуру в Україні

23:59 23.10.2025
Лідери ЄС засудили підтримку РФ третіми країнами – заява до висновків саміту ЄС

Лідери ЄС засудили підтримку РФ третіми країнами – заява до висновків саміту ЄС

19:55 08.09.2025
Генсек ООН засудив атаку РФ по Україні 7 вересня: Напади на урядові установи є подальшою ескалацією конфлікту

Генсек ООН засудив атаку РФ по Україні 7 вересня: Напади на урядові установи є подальшою ескалацією конфлікту

14:23 02.09.2025
Раді пропонують закликати парламенти та уряди іноземних держав засудити вбивство Парубія

Раді пропонують закликати парламенти та уряди іноземних держав засудити вбивство Парубія

23:28 25.08.2025
МЗС засуджує включення портів Бердянська та Маріуполя до переліку портів РФ і закликало ІМО відреагувати

МЗС засуджує включення портів Бердянська та Маріуполя до переліку портів РФ і закликало ІМО відреагувати

20:22 21.08.2025
Єврокомісар Кос засудила російські атаки по цивільному населенню в Україні

Єврокомісар Кос засудила російські атаки по цивільному населенню в Україні

ВАЖЛИВЕ

Ми віримо, що після деокупації переміщені університети мають повернутися у свої міста - заступник міністра освіти Трофименко

Найбільша в історії ЄС логістична операція: Єврокомісія повністю перемістила з Литви до України теплову електростанцію

Трофименко: Завдання – відновитися після завершення війни до показника в 100 тис. іноземних студентів в Україні

ЄС виділив Україні EUR2,3 млрд шостого траншу в рамках Ukraine Facility

Міносвіти подумає над тим, щоб перевести КНУ ім. Шевченка на загальні умови фінансування на рівні з іншими вишами, - Трофименко

ОСТАННЄ

Свириденко нагородила працівників українських енергокомпаній з нагоди професійного свята

Фігуранти справи Міндіча-Галущенка легалізовували вкрадені в "Енергоатому" гроші у Словаччині – ЗМІ

Негативна динаміка укладання договорів за 9 міс. спостерігалася майже в усіх класах страхування - експерт

Бари та ресторани зібрали в рамках благодійної кампанії 100 комплектів з дронами для ГУР – фонд

Запропоновані урядом зміни оподаткування ліквідують саму філософію спрощеної системи оподаткування – експерт

Двоє чоловіків отримали 10 років в’язниці за підпали у Києві на замовлення ворога - СБУ

Міносвіти оголосило конкурси на посади ректорів ще 4 університетів

Дрони завдали удару по нафтовому терміналу біля російської Тамані – ГУР

Близько 2 тис. масованих ракетно-дронових атак зазнала енергетична система України з вересня - Свириденко

Шістьох мешканців Львівщини підозрюють у продажу підробок відомих брендів - Нацполіція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА