Інтерфакс-Україна
Події
23:59 23.10.2025

Лідери ЄС засудили підтримку РФ третіми країнами – заява до висновків саміту ЄС

1 хв читати

Лідери Європейського союзу засудили підтримку Росії в її війні проти України з боку третіх країн та закликали негайно її припинити.

"Європейська Рада рішуче засуджує підтримку з боку третіх країн, а також їхніх учасників та організацій, яка дозволяє Росії продовжувати свою війну агресії проти України. Європейська Рада засуджує продовження військової підтримки, яку надають Іран, Білорусь та КНДР. Вона закликає всі країни негайно припинити будь-яку пряму чи непряму допомогу Росії у її війні агресії проти України", - сказано в заяві 26 країн-членів ЄС, окрім Угорщини, до висновків засідання Європейської ради.

Європейська рада також закликала Росію та Білорусь "негайно забезпечити безпечне повернення до України всіх українських дітей та інших цивільних осіб, незаконно депортованих та переміщених до Росії та Білорусі".

"Європейська Рада підтверджує тверду відданість ЄС забезпеченню повної відповідальності за воєнні злочини та найсерйозніші злочини, скоєні у зв'язку з агресією Росії проти України", - прописано у заяві.

Теги: #підтримка #засудження #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:38 24.10.2025
Кошта: лідери ЄС досягли трьох важливих домовленостей щодо України

Кошта: лідери ЄС досягли трьох важливих домовленостей щодо України

00:12 24.10.2025
Зеленський: Сильні економічні та далекобійні санкції - це ключ до закінчення цієї війни

Зеленський: Сильні економічні та далекобійні санкції - це ключ до закінчення цієї війни

23:57 23.10.2025
Лідери ЄС вітають ухвалення 19-го пакету санкцій для РФ – заява до висновків саміту ЄС

Лідери ЄС вітають ухвалення 19-го пакету санкцій для РФ – заява до висновків саміту ЄС

23:55 23.10.2025
ЄС засудив атаки РФ на енергетичний сектор України – заява до висновків саміту ЄС

ЄС засудив атаки РФ на енергетичний сектор України – заява до висновків саміту ЄС

23:51 23.10.2025
ЄС знову не зміг ухвалити рішення щодо відкриття переговорних кластерів з Україною

ЄС знову не зміг ухвалити рішення щодо відкриття переговорних кластерів з Україною

23:50 23.10.2025
ЄС заявляє про необхідність активізувати зусилля з військової підтримки України – заяві до висновків саміту ЄС

ЄС заявляє про необхідність активізувати зусилля з військової підтримки України – заяві до висновків саміту ЄС

23:46 23.10.2025
ЄС продовжить мирні зусилля, зокрема через Коаліцію охочих – заява до висновків саміту ЄС

ЄС продовжить мирні зусилля, зокрема через Коаліцію охочих – заява до висновків саміту ЄС

23:34 23.10.2025
ЄС заявляє про непохитну підтримку Україні в межах її міжнародно визнаних кордонів – заява до висновків саміту ЄС

ЄС заявляє про непохитну підтримку Україні в межах її міжнародно визнаних кордонів – заява до висновків саміту ЄС

22:55 23.10.2025
Українська делегація провела низку двосторонніх зустрічей у Брюсселі в рамках Європейської ради

Українська делегація провела низку двосторонніх зустрічей у Брюсселі в рамках Європейської ради

22:10 23.10.2025
Кошта: ЄС оголошує – ми прагнемо задовольнити фінпотреби України на наступні 2 роки

Кошта: ЄС оголошує – ми прагнемо задовольнити фінпотреби України на наступні 2 роки

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ми не хочемо, щоб хтось поклав план від РФ через третю країну, тому підготуємо певні пункти з Європою

Зеленський про результати зустрічі з Трампом: У нас є санкції по енергетиці РФ і немає зустрічі в Угорщині без України

Китай допомагає Росії і не зацікавлений у перемозі України - Зеленський

Зеленський: Україна ніколи не використовувала далекобійну американську зброю для ударів по території РФ

ПриватБанк за 9 міс.-2025 збільшив чистий прибуток на 5%

ОСТАННЄ

Свириденко в Черкасах провела виїзний Кабмін з питань ветеранської політики та обговорила підтримку бізнесу

Європейська рада доручила Єврокомісії розробити пропозиції щодо фінансування України на 2026-2027 роки, пов’язане з росактивами – заява до висновків саміту

Білий дім: Трамп хоче бачити дії, а не лише розмови

Російські військові літаки порушили повітряний простір Литви

Білий дім підтвердив переговори Трампа з Сі Цзіньпіном 30 жовтня

Чоловік загинув через російський обстріл Херсону

РФ ударила по Запоріжжю: поранений рятувальник – ДСНС

Мудра: Слід проаналізувати механізм залучення міжнародних експертів до конкурсних комісій

Обмеження е/е застосовуватиметься в пʼятницю в окремих регіонах з 7:00 до 23:00

Росія боїться правди, тому вона націлюється на тих, хто її розповідає, – Матернова

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА