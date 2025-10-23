Лідери ЄС засудили підтримку РФ третіми країнами – заява до висновків саміту ЄС

Лідери Європейського союзу засудили підтримку Росії в її війні проти України з боку третіх країн та закликали негайно її припинити.

"Європейська Рада рішуче засуджує підтримку з боку третіх країн, а також їхніх учасників та організацій, яка дозволяє Росії продовжувати свою війну агресії проти України. Європейська Рада засуджує продовження військової підтримки, яку надають Іран, Білорусь та КНДР. Вона закликає всі країни негайно припинити будь-яку пряму чи непряму допомогу Росії у її війні агресії проти України", - сказано в заяві 26 країн-членів ЄС, окрім Угорщини, до висновків засідання Європейської ради.

Європейська рада також закликала Росію та Білорусь "негайно забезпечити безпечне повернення до України всіх українських дітей та інших цивільних осіб, незаконно депортованих та переміщених до Росії та Білорусі".

"Європейська Рада підтверджує тверду відданість ЄС забезпеченню повної відповідальності за воєнні злочини та найсерйозніші злочини, скоєні у зв'язку з агресією Росії проти України", - прописано у заяві.