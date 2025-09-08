Генсек ООН засудив атаку РФ по Україні 7 вересня: Напади на урядові установи є подальшою ескалацією конфлікту

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш рішуче засуджує атаки Російської Федерації на українські міста 7 вересня, в результаті яких загинули та були поранені цивільні, зокрема діти.

Про це йдеться у заяві речника генсека Стефана Дюжарріка.

"Внаслідок атак було уражено урядову будівлю в центрі Києва, а також пошкоджено житлову та іншу цивільну інфраструктуру в столиці та інших регіонах України. Напади на урядові установи є подальшою ескалацією конфлікту", - йдеться у заяві.

Генсек наголосив, що атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру порушують міжнародне гуманітарне право.

"Вони є неприйнятними та мають бути негайно припинені", - закликали в ООН.

Генеральний секретар повторив свій заклик до повного, негайного та безумовного припинення вогню як першого кроку до справедливого, всеохоплюючого та сталого миру в Україні, який повністю підтримуватиме суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та відповідних резолюцій ООН.