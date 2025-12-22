Уточнення від ГУР: під Ліпецком було уражено два багатоцільові винищувачі Су-30

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України уточнило дані щодо уражених ворожих літаків на аеродромі під Ліпєцком (РФ) вночі з 20 на 21 грудня – це були два багатоцільові винищувачі Су-30.

"Згідно з уточненими даними, внаслідок спецоперації на військовому аеродромі держави-агресора росії під ліпєцком у ніч з 20 на 21 грудня 2025 року успішно уражено два ворожі багатоцільові винищувачі Су-30", - йдеться у повідомленні ГУР у Телеграм-каналі у понеділок.

Раніше ГУР повідомляло, що на аеродромі під Ліпєцком через операцію української розвідки горіли один Су-30 та один Су-27.