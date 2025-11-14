Гутерреш засудив атаки РФ на цивільних та цивільну інфраструктуру в Україні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що засуджує російськи атаки ракетами та БпЛА по мирному населенню та цивільній інфраструктурі в Україні. Заяву Гутерреш розмістив на платформі X у п'ятницю.

"Я рішуче засуджую масштабні ракетні та безпілотні удари Росії по декількох регіонах України. Атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру є неприйнятними і повинні бути негайно припинені. Я повторюю свій заклик до негайного та беззастережного припинення вогню як першого кроку до справедливого, всеосяжного та сталого миру, який повністю забезпечить суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України", - написав Гутерреш на X.

Джерело: https://x.com/antonioguterres/status/1989435204310610286?s=20