Раді пропонують закликати парламенти та уряди іноземних держав засудити вбивство Парубія
Народні депутати пропонують Верховній Раді закликати парламенти та уряди іноземних держав та міжнародні організації засудити вбивство народного депутата Андрія Парубія, як акт політичного терору, що є частиною агресивної війни Російської Федерації проти України.
Відповідний проєкт постанови №13723 про звернення Верховної Ради до парламентів і урядів іноземних держав, міжнародних організацій у зв’язку з вбивством народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія зареєстровано у Верховній Раді у вівторок, повідомляє сайт парламенту.
У проєкті звернення також міститься прохання до Європейського парламенту та парламентів держав-членів ЄС вшанувати хвилиною мовчання пам’ять Парубія та всіх українців, які загинули через агресію Російської Федерації. Народні депутати пропонують парламенту закликати міжнародних партнерів України посилити політичний, економічний і санкційний тиск на РФ як державу-терористку, яка веде агресивну війну та вдається до політичних вбивств і дестабілізаційних акцій. Автори проєкту також пропонують Верховній Раді звернутися до міжнародної спільноти надати Україні додаткову допомогу у сфері безпеки й оборони, зокрема для посилення спроможності протидіяти терористичним і диверсійним атакам.
Крім того, у тексті звернення також наголошується на вимозі до українських правоохоронних органів невідкладно, професійно, прозоро та результативно розслідувати вбивство, за потреби — із залученням міжнародних експертів.
Серед авторів проєкту постанови - голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, віцеспікер Олена Кондратюк, Петро Порошенко (фракція "Європейська солідарність"), Олександра Устінова ("Голос"), Федір Веніславський ("Слуга народу"), Юлія Тимошенко ("Батьківщина"), Олександр Герега (група "За майбутнє").