12:14 18.12.2025

Суд продовжив тримання під вартою підозрюваному у вбивстві Парубія

Фото: t.me/suspilnelviv

Суд повторно продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 52-річному мешканцю Львова, якого підозрюють у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія.

"Підозрюваний і надалі утримуватиметься під вартою без альтернативи внесення застави", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у четвер.

Чоловікові інкримінують вчинення низки особливо тяжких злочинів, зокрема за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ст. 112 (посягання на життя народного депутата України у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю), а також ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 КК України (глорифікація осіб, які здійснюють збройну агресію проти України, та повторне виправдовування збройної агресії рф).

За матеріалами слідства, 30 серпня цього року підозрюваний здійснив вісім пострілів у потерпілого. Отримані поранення були смертельними - народний депутат загинув на місці події. Після цього нападник сховав вогнепальну зброю, плануючи використати її повторно. У вересні правоохоронці виявили схованку, а результати проведених експертиз підтвердили причетність чоловіка до вчинення злочину.

30 серпня 2025 року у Львові було оголошено спецоперацію "Сирена". За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства Андрія Парубія (ч. 1 ст. 115 КК України).

1 вересня 2025 року затриманому повідомлено про підозру у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія. Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю) .

2 вересня Галицький районний суд міста Львова задоволив клопотання прокурорів Львівської обласної прокуратури та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Цього ж дня, з урахуванням зібраних доказів правову, кваліфікацію кримінального правопорушення змінено на ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ст. 112 (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю) КК України.

24 жовтня 2025 року суд задовольнив клопотання Львівської обласної прокуратури та продовжив тримання підозрюваного під вартою без визначення застави.

5 грудня 2025 року 52-річному чоловіку повідомлено про додаткову підозру за ч.ч. 1, 3 ст. 436-2 (глорифікація осіб, які здійснюють збройну агресію проти України, та повторне виправдовування збройної агресії РФ) КК України. 

