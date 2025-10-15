Інтерфакс-Україна
Події
20:48 15.10.2025

Касаційний суд Італії відправив на перегляд справу про видачу Німеччині українця Кузнєцова у справі про "Північні потоки"

Касаційний суд Італії скасував рішення Апеляційного суду про екстрадицію в Німеччину громадянина України Сергія Кузнєцова, підозрюваного в причетності до підриву газопроводів "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", і ухвалив переглянути справу новою колегією, повідомило ANSA.

"Касаційний суд скасував рішення Апеляційного суду і направив на повторний розгляд справу про передачу Німеччині Сергія Кузнєцова, колишнього капітана української армії, заарештованого за європейським ордером поблизу Ріміні 21 серпня за обвинуваченням у саботажі на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" у вересні 2022 року", - пише видання в середу.

Повідомляється, що справа має бути переглянута новою колегією. На слуханнях Генеральна прокуратура зажадала задовольнити одну з підстав апеляції, поданої адвокатом захисту, посилаючись на помилкову юридичну кваліфікацію фактів у європейському ордері на арешт.

Як повідомлялося, Кузнєцов був заарештований 21 серпня на підставі європейського ордера на арешт, виданого Федеральним судом Німеччини, у заміському готелі в Сан-Клементе неподалік італійського міста Ріміні після того, як там зареєструвався. Відтоді він перебував в ув'язненні в курортному місті Річчоне, 16 вересня суд в Італії ухвалив екстрадувати Кузнєцова до Німеччини. Адвокат затриманого подав апеляцію на це рішення. Під час судового засідання українець заявив, що в день, коли стався інцидент із підривом газопроводів, він перебував в Україні. Нитки 1 і 2 газопроводу "Північний потік" було підірвано наприкінці вересня 2022 року.

Двотрубну магістраль "Північний потік-1", що проходить через Балтійське море від РФ до Німеччини, загальною пропускною спроможністю понад 55 млрд куб. м газу на рік ввели в експлуатацію в 2011-2012 рр. Паралельний йому "Північний потік-2" мав транспортувати подібну кількість сировини, однак, попри завершення будівництва трубопроводу, його експлуатація не розпочалася, оскільки 24 лютого 2022 року Росія вторглася в Україну. У вересні 2022 року внаслідок підриву сталася розгерметизація двох ниток "Північного потоку" та однієї "Північного потоку 2" поблизу данського о. Борнгольм. У РФ порушено кримінальну справу за статтею про акт міжнародного тероризму. ФРН також продовжує розслідування за фактом вибухів, тоді як Швеція в лютому 2024 року закрила розслідування.

 

 

 

Теги: #підозрюваний #півнпотоки #італія

