17:52 02.09.2025

Прокуратура перекваліфікувала дії підозрюваного у вбивстві Парубія на "посягання на життя народного депутата"

Прокуратура перекваліфікувала дії 52-річного львів'янина Михайла Сцельнікова, підозрюваного у вбивстві народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія на "посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю" і передала справу до СБУ за підслідністю.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в телеграм-каналі у вівторок.

"За погодженням керівника Львівської обласної прокуратури у кримінальному провадженні за фактом убивства народного депутата України Андрія Парубія змінено раніше повідомлену підозру", - йдеться в повідомленні відомства.

В Офісі генпрокурора інформують: "З урахуванням зібраних доказів правову кваліфікацію кримінального правопорушення змінено на ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ст. 112 (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю) КК України.

З огляду на це, прокуратура Львівської області подальше проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні доручила здійснювати Слідчому відділу УСБУ у Львівській області, за підслідністю.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Оперативний супровід забезпечують Головне управління Національної поліції у Львівській області, Національна поліція України, працівники УСР у Львівській області ДСР України, співробітники Управління Служби безпеки України у Львівській області та СБУ, а також Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції Нацполіції України.

Раніше дії підозрбваного у вбивстві Парубія було кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Парубій був застрелений 30 серпня у Львові на вулиці близько опівдня.

Теги: #вбивство_парубія #офіс_генпрокурора

