Суд арештував без права застави підозрюваного у вбивстві Парубія – Офіс генпрокурора

Суд арештував без права застави підозрюваного у вбивстві народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія 52-річного львів'янина, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Галицький районний суд міста Львова задовольнив клопотання прокурорів Львівської обласної прокуратури. Підозрюваному у справі про вбивство народного депутата України Андрія Парубія обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією відомства, дії 52-річного львів’янина кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме: за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

В Офісі генпрокурора нагадують, що 30 серпня підозрюваний у м. Львові здійснив вісім пострілів у народного депутата, внаслідок чого потерпілий загинув на місці.

На наступний день його було затримано на території Хмельницької області.

Досудове розслідування триває.

За повідомленнями ЗМІ, підозрюваним у вбивстві Парубія є Михайло Сцельников.

В коментарі журналістам після судового засідання керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет повідомив, що підозрюваний намагався позбутися одягу, в якому був, та велосипеду, на якому переміщався по Львову.

"З огляду на те, що суд оголосив певні моменти кримінального провадження, я можу сказати про те, що дійсно після вчинення вбивства він мав намір замаскувати свою діяльність. Він виїхав в ліс, де спалив одяг, в якому він був, і розібрав велосипед, на якому він пересувався по місту Львову. Спробував його потопити в пруду, але не зовсім вийшло", - сказав Мерет.