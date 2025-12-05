Інтерфакс-Україна
16:58 05.12.2025

Суд залишив під вартою детектива НАБУ Гусарова, якого звинувачують у роботі на ФСБ РФ

Суд залишив під вартою детектива НАБУ Гусарова, якого звинувачують у роботі на ФСБ РФ

Суд знову залишив під вартою детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Віктора Гусарова, якого звинувачують у співпраці з російською Федеральною службою безпеки (ФСБ), йдеться у повідомленні "Суспільного" у Телеграмі.

За даними слідства, у 2012 по 2015 роках Гусаров понад 60 разів передавав куратору з ФСБ дані з бази МВС. Його адвокатка стверджує, що насправді він передавав дані знайомому з Управління державної охорони, не знаючи, що той співпрацює з росіянами. Захист також вважає, що Гусарова було заарештовано під вигаданим приводом для тиску на НАБУ.

Сам Гусаров не визнає вини.

Як повідомлялось 8 вересня, Апеляційний суд залишив під вартою працівника НАБУ Віктора Гусарова, підозрюваного у держзраді, повідомляє "Суспільне"

Тоді ж у НАБУ заявили, що оприлюднені Службою безпеки України докази кримінальних правопорушень співробітника підрозділу "Д-2" стосуються подій, що відбулись задовго до початку його роботи у НАБУ. Раніше СБУ заявила, що затриманий у липні співробітник Центрального апарату НАБУ, який працював у закритому підрозділі "Д-2", входив до масштабної агентурної мережі ворога. В СБУ не назвали імені зазначеного співробітника НАБУ, в той же час, як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про Віктора Гусарова.

Раніше повідомлялось, що 22 липня 2025 р. підозрюваного у державній зраді працівника НАБУ Віктора Гусарова арештовано без права внесення застави, повідомляє Центр протидії корупції (ЦПД).

Теги: #гусаров #арешт #продовження #набу

