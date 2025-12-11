Інтерфакс-Україна
Події
16:50 11.12.2025

НАБУ: викрито організовану групу, яка заволоділа 24 млн грн на обладнанні Ізмаїльського морпорту

1 хв читати
НАБУ: викрито організовану групу, яка заволоділа 24 млн грн на обладнанні Ізмаїльського морпорту

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили організовану групу, яка заволоділа понад 24 млн грн державного підприємства "Ізмаїльський морський торговельний порт", повідомляє НАБУ.

В Телеграм-каналі НАБУ у четвер зазначається, що схема діяла у 2022-2023 роках.

"До оборудки залучили директора порту та представників приватних компаній-постачальниць, підконтрольних організатору схеми. Останній фактично виконував роль "генерального директора", а його підлеглі відповідали за технічний та фінансовий напрямки", - йдеться в повідомленні.

За даними НАБУ, учасники групи мали доступ до службової інформації порту про майбутні закупівлі та визначали "переможців" торгів.

"Провідних виробників та дилерів не допускали, а товари постачалися "своїми" фірмами за завищеними цінами. Отримані кошти учасники схеми переводили на рахунки власних підприємств та ФОПів, після чого знімали готівку і розподіляли між собою", - зазначають в Бюро.

Усім учасникам оборудки повідомили про підозру.

Теги: #ізмаїл #морпорт #набу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:17 11.12.2025
САП та НАБУ викрили схему заволодіння 102 млн грн на закупівлі динамічного захисту для танків

САП та НАБУ викрили схему заволодіння 102 млн грн на закупівлі динамічного захисту для танків

13:50 10.12.2025
Детективи НАБУ провели обшуки в центральному апараті Держподатслужби та двох її облГУ

Детективи НАБУ провели обшуки в центральному апараті Держподатслужби та двох її облГУ

13:37 10.12.2025
Директор НАБУ: Нам цікаво, звідки взялися кошти у фізичних і юридичних осіб на заставу за фігурантів операції "Мідас"

Директор НАБУ: Нам цікаво, звідки взялися кошти у фізичних і юридичних осіб на заставу за фігурантів операції "Мідас"

18:23 09.12.2025
В межах операції "Чисте місто" оголошено підозри ексзаступнику голови КМДА і його спільнику - НАБУ

В межах операції "Чисте місто" оголошено підозри ексзаступнику голови КМДА і його спільнику - НАБУ

10:21 18.11.2025
Пожежу після атаки на цивільне судно в порту "Ізмаїл" ліквідовано – Мінрозвитку

Пожежу після атаки на цивільне судно в порту "Ізмаїл" ліквідовано – Мінрозвитку

14:19 16.09.2025
Перший магазин Worldbox в Україні відкривається в ізмаїльському ТЦ Pokrovsky

Перший магазин Worldbox в Україні відкривається в ізмаїльському ТЦ Pokrovsky

17:59 01.09.2025
Внаслідок вибуху в Ізмаїлі постраждав чоловік

Внаслідок вибуху в Ізмаїлі постраждав чоловік

12:11 01.09.2025
Приватизацію Білгород-Дністровського морпорту завершено

Приватизацію Білгород-Дністровського морпорту завершено

01:31 02.07.2025
Ворог завдав чергової атаки дронами-камікадзе по Ізмаїльському району Одеської області

Ворог завдав чергової атаки дронами-камікадзе по Ізмаїльському району Одеської області

10:45 30.05.2025
"Нова пошта" після нічної атаки ворога встановить в Ізмаїлі мобільне відділення

"Нова пошта" після нічної атаки ворога встановить в Ізмаїлі мобільне відділення

ВАЖЛИВЕ

Внаслідок вибуху в Дарницькому районі Києва травмовано поліцейського - Нацполіція

Україна протягом року має посилити НАБУ і САП та реформувати ДБР - заява віцепрем'єра Качки та єврокомісара Кос

Усі переговорні матеріали щодо вступу України в ЄС будуть передані Раді ЄС наступного тижня – Садовий

Свириденко: Очікуємо зменшення тривалості відключень світла вже цими вихідними

Сили оборони знищили 85 повітряних цілей противника, було влучання 69 БпЛА та однієї балістичної ракети – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Внаслідок вибуху в Дарницькому районі Києва травмовано поліцейського - Нацполіція

Генштаб спростовує інформацію про повернення військових після СЗЧ виключно до штурмових частин

Мадяр: СБС вночі уразили 2 російські хімзаводи та низку об'єктів критичної, стратегічної та військової інфраструктури, зокрема, НПЗ

Понад 60% українців не готові поступатися ні територіями, ні прозахідним вектором розвитку під час переговорів з РФ – вересневе опитування

Рада зброярів представила концепцію Офісу підтримки експорту зброї та Export Map

Зеленський прийняв Вифлеємський вогонь миру від скаутських організацій України

352 квартири для ветеранів придбав Київ цього року – мер

Свириденко: Мобілізовані зможуть оформлювати іпотеку під 3% за програмою "єОселя"

В питанні збереження мозаїк перша ініціатива має йти від громад - Мінкультури

Україна протягом року має посилити НАБУ і САП та реформувати ДБР - заява віцепрем'єра Качки та єврокомісара Кос

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА