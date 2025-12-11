НАБУ: викрито організовану групу, яка заволоділа 24 млн грн на обладнанні Ізмаїльського морпорту

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили організовану групу, яка заволоділа понад 24 млн грн державного підприємства "Ізмаїльський морський торговельний порт", повідомляє НАБУ.

В Телеграм-каналі НАБУ у четвер зазначається, що схема діяла у 2022-2023 роках.

"До оборудки залучили директора порту та представників приватних компаній-постачальниць, підконтрольних організатору схеми. Останній фактично виконував роль "генерального директора", а його підлеглі відповідали за технічний та фінансовий напрямки", - йдеться в повідомленні.

За даними НАБУ, учасники групи мали доступ до службової інформації порту про майбутні закупівлі та визначали "переможців" торгів.

"Провідних виробників та дилерів не допускали, а товари постачалися "своїми" фірмами за завищеними цінами. Отримані кошти учасники схеми переводили на рахунки власних підприємств та ФОПів, після чого знімали готівку і розподіляли між собою", - зазначають в Бюро.

Усім учасникам оборудки повідомили про підозру.