Пожежу після атаки на цивільне судно в порту "Ізмаїл" ліквідовано – Мінрозвитку

Пожежу, що виникла на цивільному судні у порту "Ізмаїл" (Одеська обл.) внаслідок ворожої атаки у ніч з 16 на 17 листопада, ліквідовано, йдеться у повідомлені Міністерства розвитку громад та територій.

Згідно з повідомленням відомства у Телеграм-каналі у вівторок, ситуація контрольована, створений операційний штаб продовжує свою роботу, фахівці оцінюють стан об’єкта та визначають подальші кроки реагування.

"Одночасно в порту тривають заходи з ліквідації наслідків обстрілу та повноцінного відновлення роботи інфраструктури", - зазначило міністерство.

Як повідомляло турецьке судноплавне видання Deniz Haber, обладнання для перекачування газу на борту турецького цивільного судна газовозу LPG Orinda судновласника Orinda Denizcilik загорілося внаслідок нічної ворожої атаки на порт "Ізмаїл".

За його даними, які підтверджує Генеральне управління морських справ турецького уряду, всіх 16 членів екіпажу евакуювали, вони перебувають у безпеці.

Тоді румунське медіа Digi24 повідомило, що у Румунії евакуювали мешканців н.п. Плауру, що біля кордону з Україною, через небезпеку вибуху після атаки російських дронів по порту "Ізмаїл" (Одеська обл.).

За даними видання "Нафторинок", танкер Orinda перевозив 4 тис. тонн LPG. Частину газу мала отримати компанія AGTG, решта йшла до Галацу на адресу Bulmarket.

Видання додає, що осколками також посікло танкер Arrow Star (10 тис. тонн), який доставляв ресурс, зокрема компанії "Д.Трейдінг".