07:39 16.12.2025
Кількість постраждалих унаслідок атаки БПЛА по Запоріжжю зросла до трьох, пожежу в багатоповерхівці ліквідовано
Пожежу, що виникла внаслідок ворожої атаки безпілотника на багатоповерховий житловий будинок у Запоріжжі, станом на зараз ліквідовано; кількість постраждалих зросла до трьох, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"До трьох збільшилась кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по місту", — зазначив Федоров.
До гасіння було залучено понад півсотні рятувальників та 14 одиниць техніки.