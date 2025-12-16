Кількість постраждалих унаслідок атаки БПЛА по Запоріжжю зросла до трьох, пожежу в багатоповерхівці ліквідовано

Пожежу, що виникла внаслідок ворожої атаки безпілотника на багатоповерховий житловий будинок у Запоріжжі, станом на зараз ліквідовано; кількість постраждалих зросла до трьох, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"До трьох збільшилась кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по місту", — зазначив Федоров.

До гасіння було залучено понад півсотні рятувальників та 14 одиниць техніки.