Кілька днів пішло на ліквідацію пожежі на промпідприємстві в Одеській області - ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомила про ліквідацію пожежі на промисловому підприємстві в Одеській області, спричинену російськими ударами, обійшлося без постраждалих.

"Одещина: кілька днів рятувальники ліквідовували пожежу на промисловому підприємстві, спричинену російськими ударами. За цей час ворог 5 разів повторно атакував обʼєкт, через що виникли нові руйнування та зріс масштаб займання", - йдеться у повідомленні ДСНС у телеграм-каналі у вівторок.

За даними ДСНС, обійшлося без постраждалих.

На місці працювали понад 100 рятувальників служби.

Останній тиждень ворожі атаки на Одеську область не припиняються. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру. У ніч проти на 22 грудня російські війська знову атакували Одещину, завдавши ударів по портовій та енергетичній інфраструктурі. Однією з цілей став порт "Південний" - там загорілися контейнери з борошном та олією.