Інтерфакс-Україна
Події
17:59 01.09.2025

Внаслідок вибуху в Ізмаїлі постраждав чоловік

В Ізмаїлі в понеділок вдень вибухнув невстановлений пристрій, постраждав чоловік, якого було ушпиталено з пораненнями, повідомило Головне управління Національної поліції в Одеській області.

"На спецлінію 102 надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 23-річного чоловіка з осколковими пораненнями. Попередньо правоохоронці встановили, що молодик знайшов невідомий предмет і взяв його до рук, після чого стався вибух", - повідомила пресслужба.

На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та співробітники вибухотехнічної служби.

 

Теги: #ізмаїл #вибух

