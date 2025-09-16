Перший магазин Worldbox в Україні відкривається в ізмаїльському ТЦ Pokrovsky

У новому торговельному центрі Pokrovsky в Ізмаїлі відкривається перший в Україні магазин польської мережі Worldbox, повідомили у компанії ТОВ "МОДІВО Україна", яка представляє цей бренд.

Контракт оренди підписано з компанією UTG, яка є розробником концепції, ексклюзивним брокером та займалась запуском ТЦ Pokrovsky. Новий магазин площею 401 кв. м представить широкий асортимент сучасного одягу, взуття та аксесуарів для жінок, чоловіків і дітей від провідних світових брендів.

"Відкриття першого в Україні магазину Worldbox відбувається у час, коли ринок рітейлу демонструє помірне зростання і жоден новий міжнародний fashion-бренд не виходив на український ринок під час війни. Це відкриває нові можливості та свідчить про високий потенціал українського споживчого ринку", - прокоментувала "Інтерфакс-Україна" директор UTG Євгенія Локтіонова.

Вперше в Ізмаїлі у ТЦ Pokrovsky буде представлено ще один польський бренд ССС, який представляє в Україні "МОДІВО Україна". Цей магазин площею 409 кв. м запропонує відвідувачам найбільший асортимент взуття для всієї родини, стильні сумки, зручні рюкзаки та аксесуари відомих брендів і стане 18-м магазином мережі ССС в Україні.

Локтіонова підтвердила намір UTG сприяти розвитку мереж Worldbox та ССС в Україні.

Worldbox — заснована в 2008 році у Польші мультибрендова мережа магазинів, яка пропонує сучасний сегмент casual-sport для всієї родини. Входить у CCC Group. Магазини представлені більш ніж у 150 містах Польщі та онлайн.

CCC Group є однією з найбільших європейських компаній у сегменті взуття та одягу. Представлена на 23 ринках, розробляє омніканальну бізнес-модель, що базується більш ніж 1000 магазинах та сильній електронній комерції під брендами CCC, HalfPrice, eobuwie.pl, MODIVO, Worldbox та Boardriders. CCC S.A. входить до фондового індексу WIG20 та котирується на Варшавській фондовій біржі з 2004 року.

Компанія UTG створена 2001 року. Розробила понад 1,3 тис. концепцій об'єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн кв. м комерційних площ в Україні.