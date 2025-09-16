Ворог повторно атакував автостоянку ТЦ на Київщині, де працювали рятувальники

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Ворог повторно атакував територію автомобільної стоянки торгівельного центру на Київщині, на місці якої працювали рятувальники, є пошкодження, повідомляє Держслужба з НС.

"Київщина: ворог повторно атакував об'єкт, на якому працювали рятувальники. Під час гасіння пожежі агресор повторно вдарив по об'єкту, внаслідок чого пошкоджено два пожежно-рятувальних автомобілі", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що вночі 16 вересня внаслідок ворожої атаки БпЛА виникла пожежа на території автомобільної стоянки торгівельного центру.

Пожежу ліквідовано. На ліквідації працювали 13 рятувальників та 3 одиниці техніки.