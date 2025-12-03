Двоє загиблих і троє постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА у Дніпропетровській області – ОВА

Двоє людей загинули і троє поранено внаслідок нічної атаки російських БпЛА у Дніпропетровській області, повідомив в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко у телеграм-каналі.

"Вночі агресор вдарив безпілотниками по Тернівці Павлоградського району. Загинули чоловіки 43 і 50 років. Ще троє людей постраждали, всі госпіталізовані. 65-річні чоловік та жінка – "важкі". Хлопець 18 років – у стані середньої тяжкості. Виникла пожежа. Частково зруйнований приватний будинок, ще 6 – пошкоджені. Понівечені гаражі та автівки. Один легковик знищений", - написав Гайваненко у Телеграм.

Також, за його інформацією, ворожі ударні БпЛА атакували Васильківську громаду Синельниківського району. Пошкоджена інфраструктура. Зафіксовано атаки fpv-дронів по Нікополю і Марганецькій громаді.