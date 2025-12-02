Інтерфакс-Україна
Події
08:34 02.12.2025

У Одеській області ворог завдав масованого удару БпЛА по цивільній та енергетичній інфраструктурі

1 хв читати
У Одеській області ворог завдав масованого удару БпЛА по цивільній та енергетичній інфраструктурі

Уночі російські війська завдали чергового масованого удару по півдню Одещини із застосуванням безпілотників типу "Shahed", ціллю атаки стали об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Попри активну роботу ППО є пошкодження: постраждав енергетичний обʼєкт, адміністративна будівля, а також окремі домогосподарства приватного сектору", - зазначив Кіпер.

Займання оперативно ліквідували рятувальники, проте атака спричинила перебої з електропостачанням. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила. На місці працює міський штаб з ліквідації наслідків. Критична інфраструктура тимчасово працює на генераторах.

В свою чергу, пресслужба ДСНС України повідомила, що для ліквідації наслідків залучались 3 одиниці техніки та 15 вогнеборців ДСНС, а також 2 одиниці техніки та 5 осіб особового складу від місцевих пожежних команд.

 

 

Теги: #атака_бпла_рф #одеська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:46 25.11.2025
Ворог атакував Дніпро, постраждали двоє – мати з дитиною, жінка наразі у важкому стані

Ворог атакував Дніпро, постраждали двоє – мати з дитиною, жінка наразі у важкому стані

08:57 25.11.2025
Унаслідок атаки дронів на Одещині шестеро поранених, серед них двоє дітей

Унаслідок атаки дронів на Одещині шестеро поранених, серед них двоє дітей

20:57 24.11.2025
Через атаку ворожих дронів в декількох районах Одеси відсутнє електропостачання – МВА

Через атаку ворожих дронів в декількох районах Одеси відсутнє електропостачання – МВА

09:14 23.11.2025
Росія атакувала Одещину: пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури

Росія атакувала Одещину: пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури

08:42 22.11.2025
Ворог ударив по півдню Одещини, двоє постраждалих

Ворог ударив по півдню Одещини, двоє постраждалих

12:27 21.11.2025
Росіяни зранку атакують Одещину із застосуванням БПЛА, постраждала людина – ОВА

Росіяни зранку атакують Одещину із застосуванням БПЛА, постраждала людина – ОВА

08:02 21.11.2025
П’ятеро постраждалих, серед них дитина: Вночі Одесу атакували безпілотники

П’ятеро постраждалих, серед них дитина: Вночі Одесу атакували безпілотники

16:02 17.11.2025
У порту "Ізмаїл" загорілося турецьке судно-газовоз ORINDA після нічної атаки РФ

У порту "Ізмаїл" загорілося турецьке судно-газовоз ORINDA після нічної атаки РФ

09:34 17.11.2025
Внаслідок атаки на Одещину пошкоджено портове обладнання та цивільні судна

Внаслідок атаки на Одещину пошкоджено портове обладнання та цивільні судна

08:59 17.11.2025
Внаслідок атаки на Одещину 32 тис. абонентів знеструмлено, відновлення почнеться після дозволу військових

Внаслідок атаки на Одещину 32 тис. абонентів знеструмлено, відновлення почнеться після дозволу військових

ВАЖЛИВЕ

Армія РФ з початку року втратила 32 дивізії особового складу

Зеленський анонсував у вівторок доповідь делегації щодо перемовин у США

Зеленський: Після повернення в Україну я проведу кілька консультації щодо призначення глави ОП

Зеленський: РФ має деякі просування, але у жовтні росіяни зазнали найбільших втрат

Макрон про корупційний скандал в Україні: Ви не бачите таких антикорупційних кроків у РФ, бо там справжня диктатура

ОСТАННЄ

Генштаб зафіксував впродовж доби 226 бойових зіткнень

ОВА: Росіяни протягом доби завдали атак по 20 населених пунктах Запорізької області

Двоє людей постраждали під час атак ворога на Миколаїв за минулу добу

Канада стане першою неєвропейською країною, яка приєднається до європейської оборонної ініціативи SAFE

Кількість постраждалих від удару по Дніпру зросла до 45

Особи без офіційних посад долучені до роботи над мирними пропозиціями щодо України - ЗМІ

Окупанти за добу втратили 1 110 осіб та 59 од. спецтехніки

2 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Німеччині викрали близько 20 тисяч набоїв німецької армії - ЗМІ

Фон дер Ляєн: ЄС готує нові санкції проти Білорусі через загострення ситуації на кордоні з Литвою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА