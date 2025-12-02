У Одеській області ворог завдав масованого удару БпЛА по цивільній та енергетичній інфраструктурі

Уночі російські війська завдали чергового масованого удару по півдню Одещини із застосуванням безпілотників типу "Shahed", ціллю атаки стали об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Попри активну роботу ППО є пошкодження: постраждав енергетичний обʼєкт, адміністративна будівля, а також окремі домогосподарства приватного сектору", - зазначив Кіпер.

Займання оперативно ліквідували рятувальники, проте атака спричинила перебої з електропостачанням. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила. На місці працює міський штаб з ліквідації наслідків. Критична інфраструктура тимчасово працює на генераторах.

В свою чергу, пресслужба ДСНС України повідомила, що для ліквідації наслідків залучались 3 одиниці техніки та 15 вогнеборців ДСНС, а також 2 одиниці техніки та 5 осіб особового складу від місцевих пожежних команд.