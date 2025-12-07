Одна людина загинула, поранена 15-річна дитина через російські атаки дронами по Слов’янську - ДСНС

Фото: ДСНС Донеччина

Одна людина загинула у Словянську (Донецька обл.) через російські атаки БпЛА, поранена 15-річна дитина, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Донеччина: через російські атаки БпЛА по місту Слов’янськ загинула одна людина, поранена 15-річна дитина", - йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграм-кагалі у неділю.

За даними ДСНС, пошкоджені 12 приватних будинків та будівля магазину. Виникли пожежі. Надзвичайники локалізували займання трьох житлових будинків та гаража, але через загрозу повторних ворожих обстрілів ліквідацію довелося призупинити.

"У селі Новоукраїнка Добропільської громади російські війська обстріляли приватний сектор. Сталися руйнування та пожежа в літній кухні. Вогнеборці локалізували загоряння покрівлі та перекриття, однак через загрозу повторних обстрілів роботи довелося призупинити", - зазначили у службі.