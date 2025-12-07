Інтерфакс-Україна
Події
12:33 07.12.2025

Одна людина загинула, поранена 15-річна дитина через російські атаки дронами по Слов’янську - ДСНС

1 хв читати
Одна людина загинула, поранена 15-річна дитина через російські атаки дронами по Слов’янську - ДСНС
Фото: ДСНС Донеччина

Одна людина загинула у Словянську (Донецька обл.) через російські атаки БпЛА, поранена 15-річна дитина, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Донеччина: через російські атаки БпЛА по місту Слов’янськ загинула одна людина, поранена 15-річна дитина", - йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграм-кагалі у неділю.

За даними ДСНС, пошкоджені 12 приватних будинків та будівля магазину. Виникли пожежі. Надзвичайники локалізували займання трьох житлових будинків та гаража, але через загрозу повторних ворожих обстрілів ліквідацію довелося призупинити.

"У селі Новоукраїнка Добропільської громади російські війська обстріляли приватний сектор. Сталися руйнування та пожежа в літній кухні. Вогнеборці локалізували загоряння покрівлі та перекриття, однак через загрозу повторних обстрілів роботи довелося призупинити", - зазначили у службі.

Теги: #атака_бпла_рф #донеччина #постраждалі #дснс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:33 07.12.2025
30 ОМБр повідомила про підрив дамби у Привіллі на Донеччині для зупинки просування ворога

30 ОМБр повідомила про підрив дамби у Привіллі на Донеччині для зупинки просування ворога

12:11 07.12.2025
У Кременчуці водопостачання частково відновили, найскладніша ситуація з опаленням - мер

У Кременчуці водопостачання частково відновили, найскладніша ситуація з опаленням - мер

09:45 07.12.2025
Унаслідок ударів ворожих безпілотників у Новгород-Сіверському загинув чоловік

Унаслідок ударів ворожих безпілотників у Новгород-Сіверському загинув чоловік

19:41 06.12.2025
У Слов'янську шестеро постраждалих внаслідок скинутої ворогом авіабомби

У Слов'янську шестеро постраждалих внаслідок скинутої ворогом авіабомби

09:00 06.12.2025
Ще троє мешканців Дніпропетровщини постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки

Ще троє мешканців Дніпропетровщини постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки

04:01 06.12.2025
Ворог атакував Київщину дронами та ракетами, поранено троє людей – ОВА

Ворог атакував Київщину дронами та ракетами, поранено троє людей – ОВА

08:56 04.12.2025
Уже семеро постраждалих в Одесі

Уже семеро постраждалих в Одесі

12:40 03.12.2025
Третій армійський корпус спростував заяви окупантів про їх прорив у Лимані Донецької області

Третій армійський корпус спростував заяви окупантів про їх прорив у Лимані Донецької області

11:09 03.12.2025
Ворожі обстріли забрали життя двох жителів Донецької області, зруйновані 19 цивільних об’єктів – МВС

Ворожі обстріли забрали життя двох жителів Донецької області, зруйновані 19 цивільних об’єктів – МВС

08:03 03.12.2025
Двоє загиблих і троє постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА у Дніпропетровській області – ОВА

Двоє загиблих і троє постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА у Дніпропетровській області – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Росія за тиждень випустила по Україні понад 1600 ударних дронів, близько 1200 КАБів та майже 70 ракет різних типів – Зеленський

ППО за ніч збила 179 з 246 повітряних цілей, є влучання на 14 локаціях

У неділю очікується відключення е/е від 3 до 4 черг для споживачів у всіх регіонах України

Зеленський разом із переговорниками провів бесіду з Віткоффом та Кушнером

Кіберкорпус ГУР атакував провідну логістичну компанію РФ до Дня ЗСУ - джерела

ОСТАННЄ

Росіяни завдали удару по греблі Печенізького водосховища – селищний голова

Зеленський вручив сертифікати на квартири воїнам зі званням Герой України та родинам загиблих героїв

Помер український режисер В’ячеслав Криштофович

Понад тисяча учасників взяли участь у зимовому забігу Spartan Winter 2025 - ГУР

Росія за тиждень випустила по Україні понад 1600 ударних дронів, близько 1200 КАБів та майже 70 ракет різних типів – Зеленський

Окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Сумської області, попередньо, без постраждалих - обладміністрація

Ситуація з електропостачанням у містах Кременчук та Горішні Плавні на Полтавщині після ворожої атаки залишається складною – обладміністрація

Окупанти обстріляли трьома КАБами село у Запорізькому районі, є руйнування, без постраждали- - обладміністрація

Спецпредставник США Келлог залишається оптимістом щодо перспектив врегулювання війни

Європа підтримує Зеленського не погоджуватися на виведення військ із Донбасу - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА