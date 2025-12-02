Інтерфакс-Україна
15:20 02.12.2025

На Київщині у "Містечку Хансена" відкрилась п’ята черга житла для ВПО та постраждалих від російських воєнних злочинів

Фото: https://koda.gov.ua

У Тарасівці Київської області відкрилась п’ята черга житла у Містечку Хансена –добудованого помешкання для людей, вимушених залишити свої міста й села через війну, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник.

У межах нової фази введено в експлуатацію 16-квартирний будинок для внутрішньо переміщених осіб, гуртожиток на 40 ліжкомісць для людей похилого віку, евакуйованих із зон бойових дій, простір для студентів ІТ-академії, а також "Шелтер Відновлення" – для жінок, які пережили полон, сексуальне насильство, катування та інші воєнні злочини.

"Це не лише про дах над головою – це про повернення внутрішньої опори, відчуття захищеності й можливість розпочати життя заново", – зазначив Калашник.

На сьогодні в Містечку Хансена мешкають майже 500 родин із Херсонщини, Донеччини, Харківщини, Луганщини, Запорізької та Сумської областей. За два роки проєкт Фонду Charity Hansen Ukrainian Mission масштабувався і на інші громади Київщини — Софіївську Борщагівку, Колонщину, Мощун, Андріївку, Бузову, Макарівську громаду. Загалом це вже понад 900 осель, у яких проживає близько 4000 внутрішньо переміщених осіб.

"Разом із Віцепрем’єр-міністром з відновлення України – Міністром розвитку громад та територій Олексієм Кулебою та Міністром соціальної політики, сім’ї та єдності Денисом Улютіним ми поспілкувалися з мешканцями й командою фонду та обговорили подальші плани розширення проєкту. Вже триває проєктування ще одного містечка у селищі Глеваха – на 720 одиниць житла. Це — системний, послідовний рух уперед", – розповів Калашник.

Наразі на обліку в Київській області перебуває понад 233 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Серед них – понад 50 тисяч дітей, десятки тисяч людей похилого віку, людей з інвалідністю, родини, які втратили житло і звичне життя.

