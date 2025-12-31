Інтерфакс-Україна
Події
09:58 31.12.2025

У Київській області після ворожих атак відновлено теплопостачання в Обухівському районі, енергопостачання – у Вишгороді

У постраждалих від ворожих атак громадах Обухівського району відновлено теплопостачання, повністю поновлено енергопостачання у Вишгороді, загалом за тиждень аварійні бригади енергетиків відновили електропостачання для 356,5 тис родин у 46 населених пунктах Київської області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"Продовжуємо ліквідовувати наслідки ворожих атак на Київщину. Відновили теплопостачання у постраждалих громадах Обухівського району. Окремо про електропостачання. Наразі повністю заживлено Вишгород: всі люди вже зі світлом після майже 100 годин боротьби з темрявою", - написав він у телеграм-каналі у середу.

За даними ОВА, упродовж тижня аварійні бригади енергетиків відновили електропостачання для 356 500 родин у 46 населених пунктах Київської області, які постраждали внаслідок російських атак.

Наразі відновлювальні роботи тривають у районах, де пошкодження були найбільш складними. "На лівобережжі регіону тимчасово діють екстрені відключення. Уся критична інфраструктура заживлена, у наявності водовідведення, водопостачання, теплоносій, працюють пункти незламності", - зазначив Калашник.

Теги: #київська_область #калашник

