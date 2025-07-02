Ворог завдав чергової атаки дронами-камікадзе по Ізмаїльському району Одеської області

Російські дрони-камікадзе атакували Ізмаїльський район Одеської області, внаслідок чого пошкоджено припортову та туристичну інфраструктуру.

"Попри активну роботу Сил протиповітряної оборони, які збили частину ворожих безпілотників, внаслідок атаки була пошкоджена припортова та туристична інфраструктура. Постраждалих, на щастя, немає", - йдеться в повідомленні Ізмаїльської районної державної адміністрації у телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/IzmailRDA/36256