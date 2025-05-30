"Нова пошта" після нічної атаки ворога встановить в Ізмаїлі мобільне відділення

"Нова пошта" після нічної атаки, якою було зруйновано відділення і депо в Ізмаїлі (Одеська обл.), встановить мобільне відділення, повідомила пресслужба компанії.

"Працюємо над встановленням мобільного відділення, аби жителі Ізмаїлу могли продовжувати отримувати та відправляти необхідні речі", - йдеться в повідомленні пресслужби "Нової пошти" в фейсбук в п'ятницю.

Компанія зв'язується з клієнтами, чиї посилки знищено, щодо виплати компенсації.

Раніше Головне управління ДСНС в Одеській області повідомило, що в ніч па п'ятницю внаслідок атаки безпілотників сталася пожежа та руйнування відділення "Нової пошти". Пошкоджено розташовані поряд вантажні автомобілі. Рятувальники ДСНС спільно з працівниками Національної гвардії України ліквідували пожежу на площі 300 кв. м. Загиблих і постраждалих немає.