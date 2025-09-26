Група з рітейлу та логістики в Раді бізнесу запустила опитування учасників ринку про ключові проблеми

Для формування комплексної позиції ринку у межах діяльності Ради з питань підтримки підприємництва при президентові України група з рітейлу та логістики запустила галузеве опитування, повідомив її керівник, президент корпорації TERWIN Руслан Шостак.

"Ми прагнемо разом із ринком визначити ключові проблеми, глибоко їх опрацювати й запропонувати державі реальні рішення. Важлива думка кожної компанії, адже зараз є унікальна можливість вибудувати продуктивний діалог бізнесу й влади на користь розвитку економіки України", — пояснив Шостак.

Як повідомлялось, група з рітейлу і логістики створена 22 вересня поточного року, до її складу увійшли провідні компанії роздрібної торгівлі, логістики та суміжних напрямів. Група запрошує компанії ринку долучатися до опитування та спільної роботи над законодавчими змінами, які сприятимуть прозорому та швидкому розвитку українського ритейлу й логістики.

Кінцевий термін заповнення опитувальника — 3 жовтня 2025 року. Узагальнені результати група представить 10 жовтня 2025 року, після чого їх передадуть до Офісу президента, Кабінету міністрів, профільних міністерств і міжнародних партнерів.

Перейти до опитувальника: https://t.ly/OI24A