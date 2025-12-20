Віцепрем’єр Кулеба анонсував два альтернативних шляхи логістики на Одещині вже наступного тижня

Фото: Мінрозвитку громад

Два альтернативних шляхи логістики з південно-західною частиною Одещини будуть розгорнуті наступного тижня: один буде постійним, інший – понтонний міст, повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Це короткострокова перспектива. І протягом двох місяців ми зробимо ще два додаткових альтернативних логістичних шляхи для того, щоб у нас було більше можливості транспортного забезпечення обох боків річки Дністер", – сказав він журналістам на онлайн пресконференції у суботу.

За словами віцепрем’єра, нараді проїзд по мосту мосту через річку Дністер на трасі Одеса-Рені біля українського села Маяки неможливий, проте робиться все необхідне для того, щоб в найкоротший термін його відкрити.

"Ми бачимо як це зробити, розуміємо як це зробити, і я впевнений, що якщо військові нам допоможуть і допоможуть зробити все для того, щоб відбити атаки БПЛА, то ми це зможемо зробити", – наголосив Кулеба.

Він уточнив, що Росія спрямувала більше 20 атак БПЛА по цьому мосту, і було більше п’яти влучань.

Віцепрем’єр повідомив, що вчора у якості альтернативи був розгорнутий понтонний міст о 16-й годині, який вже працює в реверсному режимі, але робота якого ускладнюється постійними повітряними тривогами.

Що стосується Ізмаїлу, Рені та портової інфраструктури на Дунаї, де було накопичення вантажних автомобілів, за словами Кулеби, Молдова надала окремий коридор для біля 100 фур проїзду до Вінницької області, а частина вантажівок пройде по альтернативних маршрутах в сторону Одеси.

"Також важливо, що в нас зберігається залізничне сполучення в Одеській області. Це нам дає велику можливість для маневру на сьогоднішній день", – додав віцепрем’єр.

"В цілому можу сказати, що ситуація стабільна, дуже непроста. Зрозуміло, що ворог зосередив усі свої засилля для того, щоб постійно атакувати Одеську область, місто Одесу. Тільки протягом останньої години була атакована станція Аджалик, міст в Маяках. Тому ми розуміємо, що наступні тижні будуть для нас тут непрості", – констатував Кулеба.

Він зазначив, що військові також відреагували на прохання наростити всі сили і засоби, і за останню добу ситуація змінилась: військові значно підсилили захист регіону.

Віцепрем’єр уточнив, що за останній тиждень загалом в Одеській області було більше 500 обстрілів ворога різними видами озброєння, в першу чергу атаки спрямовані на портову інфраструктуру і логістику.