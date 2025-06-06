Частка повітряних тривог в ТЦ у травні склала 8,4% робочого часу – УСТЦ

Частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи торгових цертрів (ТЦ) у травні 2025 року склав 8,4%, що є найнижчим показником з листопада 2023 року, повідомили у пресслужбі Української ради торгових центрів (УРТЦ).

Зазначається, що тривоги змістилися здебільшого на нічний час, що виснажує населення і водночас позитивно впливає на роботу ТЦ. Зокрема, торгові центри Дніпропетровської області у травні були закриті внаслідок тривог 4,8% часу порівняно з 24,3% у квітні. У Харкові цей показник знизився з 23,1% до 11,8%. Проте в деяких регіонах частка тривалості повітряних тривог протягом роботи ТЦ, навпаки, зросла. Йдеться про Донецьку, Кіровоградську, Черкаську, Миколаївську та Одеську області.

Як результат цих змін п’ятірка регіонів, ТЦ яких найбільше переривали через повітряні тривоги, у травні 2025 року має такий вигляд: Донецька область (67,3%), Сумська область (50,9%), Запорізька область (17,7%), Харківська область (11,8%), Полтавська область (9,5%).

В середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 110,6 робочих днів від початку повномасштабного вторгнення, а у травні-2025 – 1,7 робочих днів.

УРТЦ з 24 лютого 2022 року публікує інтерактивну мапу тривалості повітряних тривог у регіонах країни. Мапа оновлюється щомісяця.

Заснований 2020 року УРТЦ є некомерційною організацією, що об'єднує ключових учасників ринку торговельної нерухомості: власників і девелоперів торговельних центрів, а також компанії, пов'язані з будівництвом і обслуговуванням ТРЦ.