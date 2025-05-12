Інтерфакс-Україна
Події
13:58 12.05.2025

У Польщі висунули звинувачення двом українцям у співучасті підпалу ТЦ у Варшаві, замовленого спецслужбами РФ

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Польська прокуратура висунула звинувачення двом громадянам України, які нібито були співучасниками підпалу торгового центра у Варшаві, замовленого російськими спецслужбами, повідомляється на сайті радіостанції RMF FM у понеділок.

"Це двоє українців, які співпрацювали з паліями. За даними Національної прокуратури, один із них, Данило Б., отримав наказ з Росії зафіксувати пожежу в залі та дії з гасіння пожежі на камеру, а потім надіслати цей матеріал до Росії. Там їх опублікували в соціальних мережах. Другим підозрюваним є особа, яка замовила записи, Олександр В. Вважається, що обоє є членами організованої групи, метою якої було підпалити великогабаритні будівлі в Європейському Союзі з метою залякування людей", - йдеться в повідомленні.

Перший зараз перебуває під вартою в Литві, його підозрюють в участі в діяльності іноземної розвідки проти Польщі та скоєнні акту диверсії терористичного характеру. Аналогічні звинувачення були висунуті й проти другого підозрюваного, але йому їх не оголошували, оскільки він залишається в РФ. На нього видано ордер на арешт, а також подано запит на видачу європейського ордера на його арешт.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що за підпалами торгівельних центрів у Вільнюсі та Варшаві стоять спецслужби РФ, пославшись на результати розслідування литовської прокуратури.

Слідством встановлено, що 8 травня 2024 року обвинувачуваний зайшов до магазину IKEA у Вільнюсі та залишив там запальний пристрій із годинниковим механізмом, який спрацював рано вранці 9 травня. "Обвинувачений зняв пожежу на відео, позбувся свого одягу і доказів і разом з подільником поїхав до Варшави. Там він отримав як винагороду автомобіль BMW. Палій повернувся до Литви 13 травня, забрав спорядження для аналогічної атаки в Латвії і того самого дня автобусом виїхав до Риги. Дорогою його затримали", - повідомили у прокуратурі.

Головний прокурор Департаменту з розслідування організованої злочинності та корупції Генеральної прокуратури Литви Артурас Урбеліс додав, що ідентифіковано ширшу терористичну групу, в яку входять як громадяни Литви, так і РФ. "Ця група координувалася через різні соціальні мережі, використовувала інші засоби зашифрованого зв'язку, а інструкції та накази віддавалися безпосередньо виконавцям. Мова йде про десятки… якщо ми говоримо про всі схеми і наставників, тому що тут ми маємо весь ланцюжок", - сказав він

Терористичні акти мали на меті залякати громадськість обох країн, незаконно змусити Литву, Європейський Союз та інші країни зменшити або припинити підтримку України, а також дестабілізувати найважливіші політичні, економічні та соціальні структури країни. Литовська прокуратура також зв'язує підпал у торговельному комплексі у Варшаві з замовленням російських спецслужб.

Теги: #польща #підпал #тц

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