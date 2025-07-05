Хмельниччина змінює порядок оголошення повітряних тривог під час застосування ворогом БпЛА

У Хмельницькій області з 7 липня після опівночі змінюється порядок оголошення повітряних тривог під час застосування ворогом ударних та розвідувальних безпілотних літальних апаратів (БпЛА), повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Тож відтепер сигнал "Повітряна тривога" під час загрози руху ворожих БПЛА буде оголошуватися відповідно до районного адміністративно-територіального поділу області. Водночас у Хмельницькому районі сигнал тривоги звучатиме постійно при загрозі прольоту ворожих БПЛА", - написав він у телеграм.

Тюрін зазначив, що це рішення прийняте з метою максимально зменшити негативний вплив тривог на повсякденне життя жителів області, економіку, освіту та охорону здоров’я.

"Порядок оголошення тривог під час загрози ракетних ударів залишається без змін", - наголосив він.

Начальник ОВА заявив про забезпечення всіх технічних можливостей для впровадження цих змін.