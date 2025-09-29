Різноробочий з Хмельниччини наводив ворожі атаки по військових заводах

Служба безпеки України затримала російського агента на Хмельниччині, який збирав координати місцевих військових об’єктів та оборонних заводів, по яких ворог готував комбіновані атаки дронами та ракетним озброєнням.

В телеграм-каналі в понеділок СБУ повідомляє, що в поле зору російської спецслужби місцевий різноробочий потрапив, коли шукав "легкі заробітки".

"Для збору розвідданих фігурант випитував "потрібну" інформацію під час побутових розмов зі знайомими. Потім він проводив дорозвідку на місцевості, фотографуючи потенційні об’єкти, та позначав їхні координати на гугл-картах", - йдеться в повідомленні.

Кіберфахівці СБУ поетапно задокументували підривну діяльність агента і затримали його "на гарячому", коли він намагався відзняти відео поблизу потенційної цілі.

При обшуках у фігуранта вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області спільно з Головним управлінням внутрішньої безпеки СБУ за процесуального керівництва обласної прокуратури.