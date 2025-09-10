Окупанти завдали удару по швейному цеху у Волочиську, відомо про трьох постраждалих

Троє людей постраждали внаслідок ракетного удару російських окупантів по цивільному цеху в місті Волочиськ Хмельницької області, повідомив президент України Володимир Зеленський вранці в середу.

"Росіяни ракетою вдарили по звичайному швейному цеху. Станом на зараз відомо про трьох постраждалих. Це лише одне з місць сьогоднішнього масованого удару росіян: близько 415 дронів різних типів та понад 40 крилатих і балістичних ракет. Під атакою перебували 15 наших областей", - написав Зеленський в Телеграм.