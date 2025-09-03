Інтерфакс-Україна
Події
13:42 03.09.2025

На Хмельниччині в результаті російського удару загинув місцевий мешканець

Фото: ДСНС

На Хмельниччині в результаті російського ракетного удару загинув місцевий мешканець 1980 року народження, повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Під час ранкової атаки він перебував на місці ворожого удару. Рятувальники та всі служби докладали максимальних зусиль для його оперативного пошуку, для чого було залучено службову пошукову собаку", - розповів Тюрін в телеграм-каналі.

Він додав, що в результаті нічної атаки Силами нашої протиповітряної оборони було підтверджено збиття двох ракет та трьох ворожих дронів-"шахедів". Ще один дрон локаційно втрачений.

