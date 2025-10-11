РФ атакувала бригаду "Чернігівобленерго", є загиблий та тяжкопоранений

Увечері 10 жовтня близько 22:20 в районі села Жадове Семенівської громади Чернігівської області росіяни ударними дронами атакували бригаду АТ "Чернігівобленерго", повідомило товариство в телеграм-каналі в ніч на суботу.

"Із пораненнями різного ступеню важкості до Корюківської ЦРЛ доставлено чотирьох наших колег. Один із них у дуже важкому стані, просто зараз лікарі борються за його життя. На жаль, маємо і загиблого", - проінформували в компанії.

У "Чернігівобленерго" розцінюють атаку на своїх співробітників як черговий страшний і цинічний злочин РФ проти мирного населення.

"Це справжній шок і велике горе для всієї компанії - вперше за весь час повномасштабного вторгнення наш працівник гине просто під час виконання своїх службових обов'язків", - наголосили в обленерго.

У компанії констатували факт, що Росія є країною-терористом, підлим і підступним ворогом, який б'є вже не лише по енергетичних об'єктах, а і по людях, які просто виконують свої повсякденні завдання з відновлення.