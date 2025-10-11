Інтерфакс-Україна
Події
08:35 11.10.2025

У лікарні помер тяжкопоранений працівник АТ "Чернігівобленерго", жертв удару росіян вже дві

1 хв читати
У лікарні помер тяжкопоранений працівник АТ "Чернігівобленерго", жертв удару росіян вже дві

У лікарні помер тяжкопоранений працівник АТ "Чернігівобленерго", повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) Вячеслав Чаус.

"У лікарні помер важкопоранений працівник обленерго", - написав Чаус у телеграмі вранці суботи.

За його словами, таким чином, кількість загиблих через цілеспрямований удар росіян по ремонтникам вже двоє.

Як повідомлялося, увечері 10 жовтня близько 22:20 в районі села Жадове Семенівської громади Чернігівської області росіяни ударними дронами атакували бригаду АТ "Чернігівобленерго".

 

Теги: #чернігівобленерго #жертви

